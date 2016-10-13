Реклама

Исполком Комиссии ООН по образованию, науке и культуре проголосовал за документ, отрицающий связь еврейского народа с Храмовой горой. Об этом сообщает The Jerusalim Post.

Резолюция была внесена на голосование Египтом и Палестинской национальной администрацией. В ней говорится об особой связи ислама с Храмовой горой и Иерусалимом, речи о правах евреев на эти святыни в документе не идет.

При этом в документе содержится резкое осуждение Израиля за нарушение прав мусульман в Иерусалиме. В частности, Израиль обвиняется в том, что не позволяет мусульманам свободно молиться в мечетях на Храмовой горе. Не менее 15 раз в резолюции Израиль обвиняют в "оккупации палестинских территорий".

В исполнительный комитет UNESCO входят представители 58 стран. Против резолюции проголосовали США, Великобритания, Литва, Нидерланды, Эстония и Германия. Представители 24 стран, в том числе России, Китая, Алжира, Бангладеш, Марокко, Омана, Ливана, Катара, Ирана, Мексики поддержали резолюцию в редакции, которую предложили Египет и ПНА.

Среди 28 воздержавшихся стран были Швеция, Испания, Франция, Греция, Италия, Япония, Украина, Албания, Аргентина и другие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после голосования назвал происходящее "продолжением театра абсурда ЮНЕСКО" и отметил, что "организация потеряла остатки легитимности".

"Сказать, что Израиль не имеет отношения к Храмовой горе или Стене Плача, это как если бы сказать, что Китай не имеет отношения к Великой китайской стене, а Египет - к пирамидам", - заявил Нетаньяху.

При этом посол и постоянный представитель Израиля при ЮНЕСКО Кармель Шама ха-Коэн остался доволен тем, что большинство европейских стран либо высказались против резолюции, либо воздержались от голосования. Особо он отметил Швецию, которая предпочла воздержаться, несмотря на то, что традиционно поддерживает палестинские резолюции в международных органах.

Храмовая гора - наиболее священное место для иудаизма и третье по святости для ислама. На ее территории находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм. В настоящее время на Храмовой горе расположены мусульманские культовые сооружения - мечеть Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.