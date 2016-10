Власти Израиля замораживают сотрудничество c ЮНЕСКО после того, как эта организация одобрила проект резолюции по Храмовой горе. Об этом заявил министр образования Израиля Нафтали Беннет, который также возглавляет национальную комиссию по связям с ЮНЕСКО сообщает The Jerusalim Post.

