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новость Юнескалация напряженности

Израиль свернул сотрудничество с ЮНЕСКО из-за резолюции по Храмовой горе
14.10.2016
ЮНЕСКО. Фото с сайта www.unescorb.ru
ЮНЕСКО. Фото с сайта www.unescorb.ru
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Власти Израиля замораживают сотрудничество c ЮНЕСКО после того, как эта организация одобрила проект резолюции по Храмовой горе. Об этом заявил министр образования Израиля Нафтали Беннет, который также возглавляет национальную комиссию по связям с ЮНЕСКОсообщает The Jerusalim Post.

"Ваше решение отрицает историю и поощряет террор, - говорится в обращении Беннета к организации. - Я искренне надеюсь, что ЮНЕСКО остановит этот провал и прекратит отрицать историю".

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выступила против принятия проекта резолюции. "Иерусалим является священным городом трех монотеистических религий - иудаизма, христианства и ислама, - заявила она. - Отрицание, сокрытие или удаление какой-либо из еврейских, христианских или мусульманских традиций подрывает целостность этого места, а также идет вразрез с основаниями его включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".

На общее голосование членов ЮНЕСКО проект резолюции по Иерусалиму будет вынесен, как ожидается, в начале следующей недели. Обозреватели отмечают, что в проект еще могут быть внесены изменения, но считают это маловероятным.

Накануне исполком ЮНЕСКО проголосовал за документ, отрицающий связь еврейского народа с Храмовой горой. Проект резолюции был предложен Египтом и Палестинской национальной администрацией. В нем говорится об особой связи ислама с Храмовой горой и Иерусалимом, речи о правах евреев на эти святыни в документе не идет.

При этом в документе содержится резкое осуждение Израиля за нарушение прав мусульман в Иерусалиме. В частности, Израиль обвиняется в том, что не позволяет мусульманам свободно молиться в мечетях на Храмовой горе. Не менее 15 раз в резолюции Израиль обвиняют в "оккупации палестинских территорий".

В исполнительный комитет ЮНЕСКО входят представители 58 стран. Против резолюции проголосовали США, Великобритания, Литва, Нидерланды, Эстония и Германия. Представители 24 стран, в том числе России, Китая, Алжира, Бангладеш, Марокко, Омана, Ливана, Катара, Ирана, Мексики поддержали резолюцию в редакции, которую предложили Египет и ПНА.

Среди 28 воздержавшихся стран были Швеция, Испания, Франция, Греция, Италия, Япония, Украина, Албания, Аргентина и другие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после голосования назвал происходящее "продолжением театра абсурда ЮНЕСКО" и отметил, что "организация потеряла остатки легитимности".

"Сказать, что Израиль не имеет отношения к Храмовой горе или Стене Плача, это как если бы сказать, что Китай не имеет отношения к Великой китайской стене, а Египет - к пирамидам", - заявил Нетаньяху.

При этом посол и постоянный представитель Израиля при ЮНЕСКО Кармель Шама ха-Коэн остался доволен тем, что большинство европейских стран либо высказались против резолюции, либо воздержались от голосования. Особо он отметил Швецию, которая предпочла воздержаться, несмотря на то, что традиционно поддерживает палестинские резолюции в международных органах.

Храмовая гора - наиболее священное место для иудаизма и третье по святости для ислама. На ее территории находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм. В настоящее время на Храмовой горе расположены мусульманские культовые сооружения - мечеть Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
14.10.2016

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