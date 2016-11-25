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новость Разжигание и рознь

Пожары в Хайфе: эвакуированы десятки тысяч жителей
25.11.2016
Пожар в Хайфе, 24.11.2016. Кадр видео с youtube-канала Arutz Sheva TV
Пожар в Хайфе, 24.11.2016. Кадр видео с youtube-канала Arutz Sheva TV
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Десятки тысяч жителей Хайфы эвакуированы из-за сильнейших пожаров, возникших в разных частях города. Об этом сообщает Reuters.

По данным The Times of Israel, речь идет более чем о 75 тысячах человек, притом что все население Хайфы без пригородов составляет около 280 тысяч. 136 человек госпитализированы с отравлением угарным газом. Жертв нет.

Лесные пожары в Израиле продолжаются со вторника. Горят леса вокруг Хайфы и к западу от Иерусалима, в горах на севере и в центре страны, а также в Иудее и Самарии, которые международное сообщество не признает частью Израиля. Повреждены или разрушены сотни домов. Жертв за пределами Хайфы также нет. Серьезно никто не пострадал.

Причиной бедствия стала аномально сухая погода - дождей в этих местностях не было уже несколько месяцев, - а также сильные восточные ветры.

Однако по крайней мере часть пожаров, охвативших Хайфу в четверг, возникла в результате поджогов, по подозрению в которых уже задержаны несколько человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Каждый пожар, возникший в результате поджога или подстрекательства к поджогу, - это со всех точек зрения теракт, и мы будем рассматривать его как таковой". Он пообещал, что причастные к поджогам будут сурово наказаны.

Между тем часть арабского населения, в частности в Палестинской автономии, приветствует пожары. В Твиттере распространился хэштэг #Israelisburning (англ. Израиль горит).

Чрезвычайные службы Израиля не справляются с бедствием. В этой связи власти обратились за помощью к другим государством. Свои самолеты для тушения пожаров предложили Греция, Кипр, Россия, Турция и Хорватия. Готовность помочь выразила и Палестинская автономия. Нетаньяху также сообщил, что попросил у США прислать мощный пожарный самолет "Super Tanker".

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25.11.2016

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