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новость Отходной маневр

Российская делегация покинула заседание Генассамблеи ООН во время выступления Грибаускайте
20.09.2017
Даля Грибаускайте. Фото: president.lt
Даля Грибаускайте. Фото: president.lt
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Российская делегация покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте, этом сообщает LT News. Свои места покинули первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В своем выступлении Грибаускайте говорила об угрозах, связанных с российскими военными учениями "Запад-2017". По словам президента Литвы, внимание мирового сообщества в настоящее время сосредоточено на Северной Корее, но те же "методы шантажа и агрессии" используются на Украине и на восточной границе России с НАТО.

"Около сотни тысяч российских военных занимаются наступательными военными учениями "Запад-2017" на границах стран Балтии, Польши и даже в Арктике. Кремль репетирует агрессивные сценарии против своих соседей, обучая свою армию атаковать Запад. Эти учения также является частью информационной войны, направленной на распространение неопределенности и страха", - сказала Грибаускайте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствующие на учениях международные наблюдатели "воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному". "Думаю, что после получения этой информации у госпожи Грибаускайте будет возможность поменять свою точку зрения", - заметил представитель Кремля.

Учения "Запад-2017" начались 14 сентября. Это крупнейшие маневры России у границ стран - членов НАТО за последние четыре года. Как утверждает Минобороны, в них участвуют свыше 12,7 тысячи военных: около 7,2 тысячи российских и около 5,5 тысячи белорусских. Между тем глава МИД Литвы Линус Линкявичюс назвал эти данные неправдоподобными, пояснив, что, по его сведениям, в Белоруссию переброшено не меньше 30 тысяч российских военных, а также 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие. Между тем министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен называла еще бóльшую численность российских военных, привлеченных к учениям, - 100 тысяч человек.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал целью российско-белорусских маневров провоцирование Запада и проверку обороны стран НАТО, а президент Украины Петр Порошенко расценил учения как один из этапов подготовки Москвы к "наступательной войне континентального масштаба". Линкявичюс призывал Москву отменить учения.

16 сентября два участвующих в учениях российских военных самолета Ил-76 две минуты пробыли в воздушном пространстве Литвы на пути в Калининградскую область. В понедельник Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России Александра Удальцова и вручило ему ноту о нарушении воздушного пространства. Вильнюс потребовал объяснить нарушение и "принять все необходимые меры к тому, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись".

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20.09.2017
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