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Россия и Белоруссия начали совместные военные учения "Запад-2017". Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

Учения, которыми руководят начальники генштабов двух стран, продлятся до 20 сентября. Как утверждается, в них участвуют свыше 12,7 тысячи военных: около 7,2 тысячи российских и около 5,5 тысячи белорусских. Задействованы примерно 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей и до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков и до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Для планирования совместных действий привлечены также опергруппы российских МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Основная часть учений проводится на территории Белоруссии. В России задействованы полигоны в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях.

"Замыслом учения предусмотрено, что на территорию Республики Беларусь и Калининградской области Российской Федерации проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве, - говорится в публикации. - Экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря".

Минобороны заверяет, что учения, "помимо антитеррористической направленности, носят сугубо оборонительный характер". "При разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону", - утверждается в сообщении.

Однако в странах Европы информация о предстоящих учениях вызвала обеспокоенность. Как передавала "Украинская правда", президент Украины Петр Порошенко, выступая 7 сентября с посланием к Верховной раде, расценил "Запад-2017" как один из этапов подготовки Москвы к "наступательной войне континентального масштаба".

"Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины, - заметил президент. - 7 тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились и приближаются к нашим границам. И нет никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию".

В конце прошлой недели, писала Deutsche Welle, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Москву отменить учения "Запад-2017". Как и Порошенко, литовский министр выразил опасение, что "российское военное присутствие в Белоруссии станет постоянным". Кроме того, глава литовского МИДа напомнил, что аннексия Крыма в феврале 2014 года также началась с военных учений.

Информацию о том, что в маневрах примут участие лишь 12 тысяч солдат, Линкявичюс назвал неправдоподобной. Он пояснил, что, по его данным, в Белоруссию переброшено не меньше 30 тысяч российских военных, а также 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие.

Между тем министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен называла еще бóльшую численность российских военных, привлеченных к учениям, - 100 тысяч человек.

В свою очередь, передавал Bloomberg, глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал целью российско-белорусских маневров провоцирование Запада и проверку обороны стран НАТО.

"Запад-2017" - крупнейшие военные учения России у границ стран - членов Североатлантического альянса за последние четыре года. При этом во время предыдущих маневров - "Запад-2013" - российские войска в Белоруссию не перебрасывались.

В самой Белоруссии, в Минске, оппозиция в начале июля провела марш "За мирную Белоруссию", участники которого выступили в частности против учений "Запад-2017".