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новость Если завтра война

В Литве распространили памятку на случай российского вторжения
29.10.2016
Брошюра о сопротивлении оккупантам. Фото: 15min.lt
Брошюра о сопротивлении оккупантам. Фото: 15min.lt
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В Литве издана новая редакция брошюры по гражданской обороне с рекомендациями на случай российского вторжения, сообщает издание "15 минут". 75-страничная брошюра "Что мы знаем о сопротивлении: руководство по активным действиям" распространена тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров.

Авторы брошюры предупреждают, что Россия не преминет использовать силу против своих соседей. "Самое важное - чтобы граждане были начеку и имели волю к сопротивлению. Когда эти элементы присутствуют, агрессору трудно создать среду для военного вторжения", - говорится в брошюре.

"Это издание отличается от первых двух, поскольку в нем уделяется больше внимания действия людей, потенциально оставшихся на оккупированной территории", - сказал министр национальной обороны Юозас Олекас. Он подчеркнул, что буклет составлен на основе информации об опыте российского ведения войны, в частности, на территории Украины.

Брошюра содержит практические советы о том, как собирать информацию на оккупированных территориях, анализировать и передавать ее военным. В издании описаны разные типы российского вооружения, аммуниции, танков и мин. Брошюра также содержит инструкции по оказанию первой помощи и выживанию в диких условиях.

Предыдущая памятка под названием "Подготовка к выживанию в чрезвычайных ситуациях и войне: веселый подход к серьезным рекомендациям" была опубликована в декабре 2015 года. Смысл методички заключался в том, что ни одна страна не защищена от проблем, и поэтому не стоит поддаваться панике.

В июне президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон о введении с 1 сентября всеобщей воинской повинности на постоянной основе. Согласно закону, Литва официально переходит от полностью профессиональной армии к армии смешанного типа. "Смешанная модель, когда армия состоит из профессионалов и призывников, создает более тесную связь между обществом и военными. Это помогает лучше понять необходимость готовности к обороне, которая является наиболее эффективным средством сдерживания", - говорится в сообщении.

Ежегодно к военной службе планируется привлекать от 3,5 до 4 тысяч человек. К моменту подписания закона более 3,8 тысячи добровольцев уже выразили желание служить.

Литва отказалась от всеобщего призыва в 2008 году. В прошлом году власти решили на пять лет снова ввести призыв из-за "сложившейся геополитической ситуации". Однако все три тысячи армейских вакансии были заполнены добровольцами.

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29.10.2016

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