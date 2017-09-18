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Российские военные корабли "Андромеда", "Бира" и "Килектор-1" были замечены в воскресенье в пределах особой экономической зоны Латвии. Об этом сообщается в твиттере Национальных вооруженных сил Латвии.

Как отмечает Lenta.Ru, в рамках российско-белорусских военных учений "Запад-2017" почти 20 судов Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море.

"Запад-2017" - крупнейшие учения России у границ стран - членов НАТО за последние четыре года. Как утверждает Минобороны, в них участвуют свыше 12,7 тысячи военных: около 7,2 тысячи российских и около 5,5 тысячи белорусских. Между тем глава МИД Литвы Линус Линкявичюс назвал эти данные неправдоподобными, пояснив, что, по его сведениям, в Белоруссию переброшено не меньше 30 тысяч российских военных, а также 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие. Между тем министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен называла еще бóльшую численность российских военных, привлеченных к учениям, - 100 тысяч человек.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал целью российско-белорусских маневров провоцирование Запада и проверку обороны стран НАТО, а президент Украины Петр Порошенко расценил учения как один из этапов подготовки Москвы к "наступательной войне континентального масштаба". Линкявичюс призывал Москву отменить учения.

В воскресенье на крейсере "Аврора" в Петербурге группа оппозиционеров провела сатирическую акцию "Клоуны за войну!", приуроченную к учениям "Запад-2017".