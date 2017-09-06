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Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в очередной раз рекомендовал Совету ЕС продлить на 6 месяцев адресные санкции против российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Украине, сообщает "Радио Свободная Европа" со ссылкой на дипломатические источники.

Как ожидается, министры юстиции стран Евросоюза утвердят решение Coreper 14 сентября, за день до истечения срока действия санкций. По словам дипломатов, новый посол России в США Анатолий Антонов останется в санкционном списке, так как ни одна страна не попросила его исключить. В черном списке США Антонов не фигурирует.

4 августа Совет ЕС в связи с поставкой турбин Siemens в аннексированный Крым расширил санкционный список список. Ограничения введены в отношении замминистра энергетики Андрея Черезова, главы департамента оперативного управления и контроля в электроэнергетике министерства Евгения Грабчака и директора ООО "Технопромэкспорт", дочерней структуры "Ростеха", непосредственно занимавшейся покупкой и транспортировкой в Крым турбин, Сергея Топора-Гилки. В Совете ЕС считают, что Черезов и Грабчак курировали энергетические проекты в Крыму.

Среди юрлиц под санкции попали ОАО "Технопромэкспорт" и одноименное ООО. Первая компания покупала турбины у Siemens, а вторая занималась их перевозкой в Крым и в настоящее время владеет агрегатами. Также санкции ввели против "Интеравтоматики" - совместного немецко-российского предприятия, более 45 процентов акций которого до скандала с турбинами принадлежали Siemens.

Впервые персональные санкции были введены Евросоюзом в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины, 17 марта 2014 года, на другой день после "референдума" в Крыму. Включение в санкционный список влечет замораживание счетов в банках стран ЕС и запрет на въезд в Евросоюз.

После начала боевых действий на востоке Украины санкционный список неоднократно расширялся.