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ЕС согласовал санкции против России за поставки в Крым турбин Siemens
26.07.2017
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
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статья Статья

Бег из-за турбины

"Сименс" убегает из России. Можно сказать, стремглав. После того как использование Москвой немецких турбин в аннексированном Крыму стало очевидным, компания решила выйти из совместных предприятий с российскими партнерами и прекратить поставку оборудования государственным предприятиям.

Виталий Портников
21.07.2017

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза согласовал санкции против России из-за поставок в аннексированный Крым турбин Siemens. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По данным журналиста, послы ЕС договорились о введении ограничительных мер в отношении четверых россиян и трех компаний. Кто конкретно стал кандидатом на включение в санкционный список, Йозвяк не уточнил.

Теперь новые санкции должен утвердить Совет Евросоюза.

В среду "Коммерсант" сообщил, что под санкции могут подпасть входящие в госкорпорацию "Ростех" одноименные ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их руководители. Кроме того, по данным издания, в список должен быть включен чиновник из Минэнерго, предположительно, курирующий Крым заместитель министра Андрей Черезов.

6 июля стало известно, что две из четырех турбин производства завода "Сименс - технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и петербургской компании "Силовые машины", - которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный полуостров, а компания "Технопромэкспорт", с которой заключался контракт, за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Концерн сообщил, что привлечет контрагента к ответственности.

На другой день Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Технопромэкспорту" и "Сименсу - технологиям газовых турбин".

Тогда же посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти. "Если то, что произошло, - правда, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", - отметил дипломат.

13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним - генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

21 июля Siemens подтвердил, что в аннексированный Крым доставлены все четыре турбины, согласно контракту предназначавшиеся для таманской электростанции. В этой связи концерн объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Доля Siemens в этом предприятии составляет 45,72 процента. Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым.

Кроме того, Siemens объявил о прекращении поставок генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству. При этом в германской компании подчеркнули, что речи об уходе с российского рынка не идет.

В воскресенье немецкая газета Bild am Sonntag писала, что правительство Германии пригрозило Москве ухудшением отношений в случае установки турбин Siemens в Крыму.

В понедельник Германия предложила добавить в санкционный список Евросоюза несколько российских компаний и граждан, причастных к поставке в Крым турбин Siemens.

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