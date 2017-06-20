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По крайней мере 14 человек были убиты в Великобритании "российской мафией" или спецслужбами, "двумя структурами, работающими вместе с тех пор, как к власти пришел Владимир Путин". Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники в американской разведке.

Так, по мнению источников издания, эксперт Мэтью Панчер, участвовавший в расследовании дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, не кончал жизнь самоубийством, а был убит, так как "слишком много узнал". Именно он установил размер дозы полония, которой отравили Литвиненко. Родственники Панчера также не верят в версию его самоубийства.

По меньшей мере еще две смерти, происшедшие при странных обстоятельствах, связаны с гибелью Литвиненко, отмечает издание.

Российский дипломат Игорь Пономарев скончался в Лондоне за два дня до отравления перебежчика. На следующий день у дипломата была запланирована встреча с Марио Скарамеллой, ключевым помощником Литвиненко, который расследовал коррупционные действия российских спецслужб в Италии. Пономарев перед смертью жаловался на сильную жажду и, как сообщается, выпил три литра воды. Возникали подозрения, что дипломат тоже был отравлен, но его тело было отправлено в Россию до того как было сделано посмертное вскрытие. Четыре высокопоставленных источника в разведке сообщили изданию, что у американских спецслужб есть информация о том, что Пономарев был убит.

Журналист газеты The Times Дэниел МакГрори, который подробно писал о смерти Литвиненко, умер за пять дней до выхода документального фильма о деле, в котором он дал интервью. Семья МакГрори твердо уверена, что он умер от естественных причин. Вскрытие показало, что у него было кровоизлияние в мозг из-за больного сердца. Но источники BuzzFeed сообщили, что британские спецслужбы были настолько обеспокоены обстоятельствами смерти журналиста, что обратились к коллегам в США за информацией об этом инциденте "в контексте убийства".

Еще один участник съемок этого документального фильма, американский консультант по безопасности Пол Джоал, был тяжело ранен двумя неизвестными возле своего дома и чудом выжил.

Собранные сведения были переданы британской разведке MI6, но никаких действий власти Великобритании так и не приняли. Как считают источники BuzzFeed, это могло быть сделано из желания избежать обострения отношений с Россией и не создавать угрозы потоку российских денег в британские банки. Премьер-министр Тереза Мэй сталкивается теперь с растущим давлением, чтобы объяснить свою роль в сокрытии доказательств, связанных с российскими убийствами в Британии, отмечает издание.

13 июня BuzzFeed сообщало, что российского предпринимателя Александра Перепиличного, свидетеля по делу Сергея Магнитского, могли убить по приказу российских властей. Издание обещает продолжить серию публикаций о загадочных смертях, случившихся в Великобритании.

"Паутина смерти". Иллюстрация BuzzFeed

В мае 2016 года тело 46-летнего Панчера было обнаружено в его доме в Оксфордшире с многочисленными ножевыми ранениями. Однако в ноябре коронер пришел к окончательному выводу, что эти раны ученый нанес себе сам.

Панчер был специалистом в области исследований радиации и последствий облучения и работал в британском Atomic Energy Research Establishment (AERE). В последнее время он вел исследования по программе измерения содержания полония у бывших работников ядерных предприятий СССР по контракту с федеральным правительством США. В рамках этого проекта он несколько раз ездил в Россию в составе группы ученых.

Как сообщили родственники и коллеги Панчера, последние полгода жизни он был крайне подавлен. Вернувшись в конце прошлого года из России, ученый убедил себя, что совершил в исследовании катастрофическую ошибку. При этом начальник отдела AERE считает, что сомнения Панчера были "иррациональными". Еще один коллега назвал возникшие в исследовании проблемы как "незначительные".

21 января 2016 года в Лондоне судья сэр Роберт Оуэн огласил свое решение по итогам публичных слушаний по делу о гибели Литвиненко, которые проходили с января по июль 2015 года. Оуэн пришел к выводу, что Литвиненко был убит в Лондоне Луговым и Ковтуном. При этом, по мнению судьи, операция по убийству Литвиненко скорее всего была одобрена Путиным и тогдашним главой спецслужбы Николаем Патрушевым.