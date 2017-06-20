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новость BuzzFeed: Британский эксперт по делу Александра Литвиненко был убит

20.06.2017
Александр Литвиненко в больнице. Фото Wikipedia
Александр Литвиненко в больнице. Фото Wikipedia
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Эксперт Мэтью Панчер, участвовавший в расследовании дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, не кончал жизнь самоубийством, а был убит. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным издания, американская разведка считает, что Панчер и еще 13 человек были убиты в Великобритании "российской мафией" или спецслужбами, "двумя структурами, работающими вместе с тех пор, как к власти пришел Владимир Путин". По их мнению, Панчера убили, так как "слишком много узнал". Именно он установил размер дозы полония, которой отравили Литвиненко. Родственники Панчера также не верят в версию его самоубийства.

Собранные сведения были переданы британской разведке MI6, но никаких действий власти Великобритании так и не приняли.

В мае 2016 года Панчер тело 46-летнего Панчера было обнаружено в его доме в Оксфордшире с многочисленными ножевыми ранениями. Однако в ноябре коронер пришел к окончательному выводу, что эти раны ученый нанес себе сам.

Панчер был специалистом в области исследований радиации и последствий облучения и работал в британском Atomic Energy Research Establishment (AERE). В последнее время он вел исследования по программе измерения содержания полония у бывших работников ядерных предприятий СССР по контракту с федеральным правительством США. В рамках этого проекта он несколько раз ездил в Россию в составе группы ученых.

Как сообщили родственники и коллеги Панчера, последние полгода жизни он был крайне подавлен. Вернувшись в конце прошлого года из России, ученый убедил себя, что совершил в исследовании катастрофическую ошибку. При этом начальник отдела AERE считает, что сомнения Панчера были "иррациональными". Еще один коллега назвал возникшие в исследовании проблемы как "незначительные".

21 января 2016 года в Лондоне судья сэр Роберт Оуэн огласил свое решение по итогам публичных слушаний по делу о гибели Литвиненко, которые проходили с января по июль 2015 года. Оуэн пришел к выводу, что Литвиненко был убит в Лондоне Луговым и Ковтуном. При этом, по мнению судьи, операция по убийству Литвиненко скорее всего была одобрена Владимиром Путиным и тогдашним главой спецслужбы Николаем Патрушевым.

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20.06.2017
в блоге Блоги
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в блоге Полоний: улики против Путина
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