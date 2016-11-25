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В Великобритании покончил с собой Мэтью Панчер, один из экспертов, обнаруживших полоний в организме бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом сообщает The Mirror.

Тело 46-летнего Панчера было обнаружено еще в мае в его доме в Оксфордшире. Однако только сейчас коронер пришел к окончательному выводу, что обнаруженные на теле многочисленные ножевые ранения ученый нанес себе сам.

Панчер был специалистом в области исследований радиации и последствий облучения и работал в британском Atomic Energy Research Establishment (AERE). В последнее время он вел исследования по программе измерения содержания полония у бывших работников ядерных предприятий СССР по контракту с федеральным правительством США.

Как сообщили родственники и коллеги Панчера, последние полгода жизни он был крайне подавлен. Вернувшись в конце прошлого года из России, ученый убедил себя, что совершил в исследовании катастрофическую ошибку. При этом начальник отдела AERE считает, что сомнения Панчера были "иррациональными". Еще один коллега назвал возникшие в исследовании проблемы как "незначительные".

Литвиненко, уехавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре 2006-го британский паспорт, скончался 23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья заявили, что обнаружили в организме покойного значительное количество радиоактивного элемента полоний-210.

21 января в Лондоне судья сэр Роберт Оуэн огласил свое решение по итогам публичных слушаний по делу о гибели Литвиненко, которые проходили с января по июль 2015 года. Оуэн пришел к выводу, что Литвиненко был убит в Лондоне Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. При этом, по мнению судьи, операция по убийству Литвиненко скорее всего была одобрена Владимиром Путиным и тогдашним главой спецслужбы Николаем Патрушевым.