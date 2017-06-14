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новость Вице-мэр Биаррица: По крайней мере два дома в городе принадлежат семье Путина

14.06.2017
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице. Фото Ольги Кравец для "Медузы"
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице. Фото Ольги Кравец для "Медузы"
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Вице-мэр Биаррица Жослин Кастэньед подтвердила, что по крайней мере два дома в городе принадлежат семье Владимира Путина. Об этом сообщает Time. В частности, один из домов в 2012 году приобрел Кирилл Шамалов - муж Катерины Тихоновой, младшей дочери Путина.

Как отмечается в публикации, оснований подозревать незаконность сделок нет. Кастэньед заверила, что родственники Путина, как и все иностранцы, приобретающие недвижимость во Франции, пройдут тщательную проверку на предмет происхождения инвестируемых средств.

Члены семьи Путина регулярно приезжают в город. "Люди видят их на рынках и на прогулках", - рассказала вице-мэр.

В свою очередь, почетный консул России в Биаррице Александр Миллер де Ла Серда рассказал, что бывшая жена главы российского государства Людмила Путина (Очеретная) почти каждый год приезжала в город как до, так и после развода. Однако, заметил Миллер, она останавливалась в отеле Miramar или в доме, который "принадлежит нашему общему другу из петербургского круга Путина".

Между тем священник местной православной церкви Пантелеймон (фамилию Time не уточняет) рассказал изданию, что никто из семейства Путина никогда в церковь не приходил. "Они приезжают сюда только ради удовольствия", - посетовал священник.

Time отмечает, что именно в Биаррице Путин находился в августе 1999 года, когда ему позвонили из Кремля и сообщили, что президент Борис Ельцин намерен назначить его преемником. Примерно в это же время, отмечает издание, в городе с населением менее 30 тысяч человек было открыто российское консульство. Между тем в Бордо и Тулузе - крупных городах, расположенных сравнительно недалеко от Биаррица, - консульств нет.

"Это из-за того, что круг Путина любит это место", - пояснил Миллер, который занимает должность почетного консула с самого открытия учреждения.

В начале апреля Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что второму мужу Путиной Артуру Очеретному принадлежит вилла стоимостью свыше 5 миллионов евро в городе Англет близ Биаррица. Площадь виллы 450 квадратных метров; полукруглое крыльцо здания украшает барельеф архитекторов Жана и Жоэля Мартель, который признан памятником архитектуры. Виллу окружает парк площадью 5 тысяч квадратных метров с открытым бассейном; окна выходят на Бискайский залив.

В 2015 году в расследовании Reuters сообщалось, что зять Путина Шамалов купил у олигарха Геннадия Тимченко, давнего друга главы российского государства, виллу в Биаррице стоимостью примерно 3,7 миллиона долларов. По информации OCCRP, она находится лишь в нескольких километрах от виллы Очеретного.

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14.06.2017
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Дочки уязвимости

Илья Мильштейн, 13.11.2015

Частная жизнь Катерины и Марии обсуждается порой с таким ожесточением, словно именно они вводили войска на Украину, а сейчас бомбят Сирию. Домик тоже обсуждается, наряду с прочими активами и проектами. Подлежат рассмотрению мужья. Всуе употребляются слова соблазнительные, заветные, сакральные - "Бискайский залив", "Озеро", "Сибур", "Тимченко", "Шамалов".
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