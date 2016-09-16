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Также: Право, Президент, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Владимир Путин

новость КС отказался рассматривать жалобу Навального по поводу исков к президенту

16.09.2016
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
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Конституционный суд отказался рассматривать жалобу лидера Партии прогресса Алексея Навального на отказ московского райсуда принять его иск к президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в опубликованном в субботу определении КС.

КС отметил, что оспариваемые Навальным нормы конкретизируют положения Конституции и должны исключить принятие судом к рассмотрению дел, явно не относящихся к его подведомственности. Таким образом, они не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя.

"Конституционный суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению", - говорится в определении.

Об обращении Навального в КС стало известно в среду. Лидер Партии прогресса отмечал в своей жалобе, что отсутствие в Кодексе административного судопроизводства (КАС) порядка обжалования действий и бездействия главы государства противоречит Конституции.

Навальный оспорил пункт 1 части 1 статьи 128 КАС, позволяющий судам не принимать административные иски, если они "должны рассматриваться и разрешаться в ином судебном порядке". В жалобе отмечается, что, хотя административными ответчиками по КАС могут быть должностные лица, он предусматривает лишь возможность обжалования в Верховном суде актов президента. Однако закон "не устанавливает порядок обжалования его действий или бездействия, что является нарушением конституционного права граждан на судебную защиту их прав". Поскольку в законе о ВС об этом ничего не говорится, такие иски должны принимать райсуды, считает Навальный. Он просит признать практику применения КАС нарушающей права граждан на судебную защиту.

11 февраля Навальный подал в Тверской райсуд Москвы административный иск в отношении президента. Как отмечалось в иске, ответчик не предпринял необходимые действия для предотвращения конфликта интересов. По мнению Навального, такой конфликт возник, когда Путин лично подписал распоряжение о выделении компании "Сибур" 1,75 миллиарда долларов из Фонда Национального Благосостояния.

При этом, отмечал Навальный, крупным пакетом акций "Сибура" владеет Кирилл Шамалов. Сообщалось, что он - супруг младшей дочери Путина Катерины Тихоновой. "Выделение Путиным денег компании, где бенефициаром является супруг его ребенка - классический конфликт интересов", - писал Навальный. - Сам по себе конфликт преступлением не является. Такая ситуация может, возникнуть и главное требование тут такое: принять меры, заявить о конфликте интересов и, если надо, взять самоотвод".

В иске Навального изложены два требования. Во-первых истец просит суд признать бездействие Путина по предотвращению конфликта интересов противоречащим закону "О противодействии коррупции". Во вторых, суд должен обязать президента взять самоотвод и передать вопрос о выделении средств ФНБ "Сибуру" на рассмотрение правительства. "Все, что мы требуем: признать конфликт интересов, сообщить о нем и не принимать такие решения лично", - отметил основатель ФБК.

12 февраля суд отказался принять иск, так как он "не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного производства".

"Интересно, нам отказали в иске к Путину не потому, что наши интересы не затронуты, а потому что (якобы) надо в другом порядке рассматривать", - отметил Навальный.

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16.09.2016
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Дочки уязвимости

Илья Мильштейн, 13.11.2015

Частная жизнь Катерины и Марии обсуждается порой с таким ожесточением, словно именно они вводили войска на Украину, а сейчас бомбят Сирию. Домик тоже обсуждается, наряду с прочими активами и проектами. Подлежат рассмотрению мужья. Всуе употребляются слова соблазнительные, заветные, сакральные - "Бискайский залив", "Озеро", "Сибур", "Тимченко", "Шамалов".
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