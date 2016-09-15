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Польская комиссия по расследованию причин крушения президентского самолета под Смоленском в 2010 году нашла в материалах дела свидетельства подтасовок. Об этом на пресс-конференции заявил глава комиссии Вацлав Берчиньский, сообщает Би-Би-Си.

"Мы можем сказать, что значительная часть фактов в прежних отчетах была фальшивкой, - заявил Берчиньский. - Мы нашли доказательства, что некоторые данные подвергались манипуляциям". По его словам, в последние секунды полета "начали происходить странные вещи, которые старались скрыть за счет вырезания фрагментов звука" из записей черных ящиков.

Член подкомиссии профессор Казимир Новачик заявил об обнаружении до сих пор неучтенных восьми секунд записей с бортовых регистраторов лайнера. В изученном польской стороной "черном ящике" были вырезаны три секунды, во втором - пять. "Мы сейчас расшифровываем российские пять секунд, это непросто, но мы уже услышали сигнал неисправности первого двигателя, генератора и обоих измерителей высоты", - сказал Новачик.

Также Новачик утверждает, что главы ВВС генерала Анджея Бласика не было в кабине пилотов. Ранее предполагалось, что он был в кабине и мог оказывать давление на экипаж.

2 февраля стало известно, что Польша возобновит работу комиссии по расследованию причин крушения президентского борта Ту-154М. По словам пресс-секретаря Минобороны Бартломея Мисевича, новая группа вошедших в комиссию специалистов начнет свою работу "с момента ремонта Ту-154".

В марте министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что крушение самолета под Смоленском следует расценивать как террористический акт. "После Смоленской катастрофы мы можем сказать, что Польша стала первой жертвой терроризма в рамках современного конфликта, который разыгрывается на наших глазах", - добавил министр.

12 мая Мацеревич заявил, что прежние власти Польши дезинформировали общество, скрывая ключевые документы, касающиеся катастрофы президентского Ту-154. По словам министра, служба военной разведки и контрразведки не провела никакого анализа имеющейся информации о катастрофе. "Они предоставили прокуратуре проверить данные, но так, чтобы нельзя было понять их истинное значение и реальное содержание. Они утаили ключевые документы, в том числе относящиеся к траектории Ту-154 в последней фазе полета", - сказал Мацеревич.

В понедельник Берчиньский заявил, что диспетчеры в аэропорту Смоленска ввели в заблуждение экипаж самолета Леха Качиньского, дав ему неверную информацию о расстоянии до начала взлетно-посадочной полосы. По словам Берчиньского, комиссия получила записи переговоров российских диспетчеров, и они "отличаются от того, чем мы располагали ранее". "Также они отличаются от записей с вышки и самолета, которые у нас есть. Имеется явное противоречие", - отметил Берчиньский. Глава комиссии подчеркнул, что расстояние, которое дали экипажу самолета диспетчеры, было "значительным и могло повлиять на процесс приземления и катастрофу".

Во вторник стало известно, что Генпрокуратура Польши решила эксгумировать тела погибших в авиакатастрофе, объяснив это "нуждами следствия". "Всесторонние патологоанатомические исследования с использованием компьютерной томографии в области токсикологии и ДНК будут иметь важное значение для определения характера полученных жертвами ранений и причин их смерти, а также восстановления хода катастрофы и ее причин", - отмечали ранее в прокуратуре. Подчеркивалось, что это поможет также проверить основные версии следствия, "несмотря на то, что с момента трагедии прошло несколько лет".