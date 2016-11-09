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новость Прокуратура Праги получила запрос о выдаче России активиста арт-группы "Война"

09.11.2016
Олег Воротников. Фото с сайта Интерпола
Олег Воротников. Фото с сайта Интерпола
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Пражская городская прокуратура получила запрос о выдаче в Россию активиста арт-группы "Война" Олега Воротникова (Вора). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства Штепанку Зенклову.

"Теперь прокурор изучит поступившие материалы, проведет допрос господина Воротникова, оценит полученные материалы с той точки зрения, если, по его мнению, выдача Воротникова возможна или нет, если выполнены условия для его выдачи. Затем, согласно этому, прокурор подаст соответствующее предложение в городской суд Праги с рекомендацией о выдаче или невыдаче господина Воротникова в Россию. Фамилию прокурора мы в таких случаях не сообщаем", - сказала Зенклова.

18 сентября Воротников, прибывший в Чехию из Швейцарии вместе с женой и детьми, был задержан в Праге в соответствии с запросом Интерпола. На сайте полицейской организации, где размещена информация о Воротникове, указывается, что в России он обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщали местные СМИ, теперь чешским властям предстоит решить, куда его выслать - в Россию или Швейцарию, где Воротников и его семья подали прошение о политическом убежище.

21 сентября Пражский городской суд решил не брать Воротникова под стражу, "не усмотрев в этом необходимости". Активист под присягой пообещал, что останется на территории Чехии и будет являться в суд по первому требованию для последующих слушаний.

Воротникова, его жену и троих детей на время нахождения в Чехии приютил в своем замке князь Карел Шварценберг, бывший глава чешского МИД и кандидат на пост президента страны.

Активисты "Войны" покинули Россию в начале 2013 года. В ноябре 2010 года Воротников и Леонид Николаев (Леня Ебнутый) были арестованы за проведенную двумя месяцами ранее акцию "Дворцовый переворот". Их обвинили по пункту "б" части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти). В феврале 2011-го обоих выпустили под залог. В октябре 2011 года преследование обоих активистов по этому делу было прекращено, а декабре того же года закрыли и само дело. Однако в феврале 2012-го это дело возобновили.

В январе 2012 года было возбуждено новое дело - по факту поджога Николаевым автозака у отдела полиции в ночь с 31 декабря 2011-го на 1 января 2012-го. Дело открыли по части 1 статьи 213 УК. Обвинение, однако, активисту не предъявили.

При этом Николаев тайно вернулся на родину. Он жил под чужим именем и зарабатывал на жизнь физическим трудом. 22 сентября 2015 года Николаев упал с высоты, опиливая деревья в подмосковном городе Домодедове, и умер в реанимации. Активисту был 31 год.

Жену Воротникова Наталью Сокол обвинили по статьям 318 и 319 УК за нападение на полицейских и оскорбление их в 2011 году во время мартовской акции Стратегии-31 в Петербурге. В ноябре 2011-го ее объявили в федеральный, а в декабре - в международный розыск.

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09.11.2016

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