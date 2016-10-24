О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Politics/World/Europe/m.255881.html
Также: Европа, Россия, Право, Арт, Акции протеста, Мир, Политика, Общество, Культура | Персоны: Леонид Николаев, Дамир Гайнутдинов

новость ЕСПЧ присудил компенсацию матери погибшего активиста арт-группы "Война"

24.10.2016
Леонид Николаев в зале суда. Фото газеты "Мой район"
Леонид Николаев в зале суда. Фото газеты "Мой район"
Реклама

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу ныне покойного активиста арт-группы "Война" Леонида Николаева (Лени Ебнутого). Об этом "Граням" сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

ЕСПЧ посчитал нарушением слишком длительное пребывание Николаева под стражей по делу об акции "Дворцовый переворот" Тогда акционист находился под арестом в течение 3 месяцев и 8 дней. Суд признал мать Николаева заявителем вместо трагически погибшего в 2015 году сына. ЕСПЧ обязал российское государство выплатить ей 1300 евро компенсации морального вреда.

"Наследование по статье 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность. - Ред.) в ЕСПЧ было спорным вопросом, а не устоявшейся положительной практикой, - отметил Гайнутдинов, - Поэтому Европейский суд этим решением по делу Леонида Николаева создал прецедент".

16 сентября 2010 года Николаев и лидер "Войны" Олег Воротников (Вор) провели в Петербурге акцию "Дворцовый переворот". В ходе нее они перевернули несколько милицейских автомобилей. В ноябре того же года Николаева и Воротникова арестовали по пункту "б" части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти или вражды).

Жалобу в ЕСПЧ Николаев подал в феврале 2011 года, еще находясь в СИЗО. Он заявил, что его арест незаконен и необоснован, а решение о продлении срока содержания в СИЗО было принято еще до рассмотрения кассационной жалобы на выбор меры пресечения.

В конце февраля 2011-го Николаева и Воротникова освободили под залог 300 тысяч рублей за каждого. 1 декабря того же года дело против них было закрыто.

В дальнейшем активисты "Войны" сожгли полицейский автозак и ушли в подполье. В марте 2013 года стало известно о бегстве Николаева, а также Воротникова с семьей в Италию.

Затем, однако, Николаев тайно вернулся на родину. Он жил под чужим именем и зарабатывал на жизнь физическим трудом. 22 сентября 2015 года Николаев упал с высоты, опиливая деревья в подмосковном городе Домодедове, и умер в реанимации. Активисту был 31 год.

В декабре 2015 года, уже после гибели Николаева, ЕСПЧ коммуницировал его жалобу. При этом вопросов по поводу описанного нарушения не задавалось, поскольку оно типично для России и Страсбургский суд неоднократно указывал на него властям страны. России было предложено признать нарушение и добровольно выплатить запрошенную компенсацию матери покойного.

Уполномоченный России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин первоначально выступил с декларацией о признании нарушения, однако в апреле 2016 года отозвал ее. Он сослался на то, что, даже если суд продолжит рассмотрение жалобы, мать Николаева не имеет права на компенсацию морального вреда. По утверждению чиновника, такое право нельзя передать третьим лицам, в силу того что понесенные заявителем страдания тесно связаны с его личностью.

8 июня ЕСПЧ уведомил, что продолжит разбирательство по жалобе покойного Николаева. Как отметил тогда Гайнутдинов, ЕСПЧ ранее также придерживался той позиции, что право на компенсации за нарушение статьи 5 Европейской конвенции не наследуется. Дела по таким жалобам со смертью заявителя прекращались. Однако теперь, заметил адвокат, можно предположить, что позиция Страсбургского суда изменилась. Во всяком случае, недавно в схожей ситуации было принято положительное решение по жалобе из Румынии, пояснил Гайнутдинов.

Оставить комментарий Обсудить
24.10.2016

новость Новости по теме
21.09.2016 Россия направила в чешскую полицию запрос о задержании активиста "Войны" →
19.09.2016 В Праге задержаны активисты арт-группы "Война" →
08.06.2016 ЕСПЧ продолжит рассмотрение жалобы покойного активиста "Войны" Николаева →
26.12.2015 ЕСПЧ коммуницировал жалобу погибшего участника арт-группы "Война" Николаева →
24.09.2015 Погиб активист "Войны" Леонид Николаев →
21.03.2013 Питерская фракция "Войны" бежала в Италию →
08.01.2012 Прекращено уголовное дело о "Дворцовом перевороте" →
02.01.2012 Группа "Война" сожгла полицейский автозак →
08.04.2011 "Война" получила премию "Инновация" →
22.03.2011 Суд оставил активистов "Войны" на свободе →
25.02.2011 Активисты "Войны" вышли на свободу →
22.02.2011 Леонида Николаева освободили под залог →
22.02.2011 Находящийся в СИЗО активист "Войны" подал жалобу в ЕСПЧ →
14.01.2011 Суд отказался освободить под залог активиста арт-группы "Война" Леонида Николаева →
13.12.2010 Арестованные активисты "Войны" не признают своей вины →
24.11.2010 Участникам группы "Война" предъявлено обвинение в хулиганстве →
17.11.2010 Суд арестовал Леонида Николаева на два месяца →
15.11.2010 В Москве задержаны активисты арт-группы "Война" →
20.09.2010 Активисты арт-группы "Война" перевернули несколько милицейских машин →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Зачем вломились в Сирию?
статья Против народа
Александр Скобов
новость Тайные проверки в вузах
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
в блоге Путин и колдуны
383
новость Тотальный разгром ОНК
Дмитрий Комнов. Фото: pstbi.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Новая форма военных священников
Форма военного священника. Кадр видеоролика
новость МИД: На санкции ответим несимметрично
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость Порошенко: Альтернатив "Минску" нет
Петр Порошенко. Фото: 112.ua
новость Иванов: Холодная война - факт жизни
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
новость Хинштейн перешел в Росгвардию
Александр Хинштейн. Фото Д.Борко/Грани.Ру
статья Урок Каддафи для Путина
Виталий Портников
статья Штирлиц идет по коридору
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость США: Прекратите поддерживать Асада
Нед Прайс. Кадр CNN
новость Информаторов WADA наградили
Юлия и Виталий Степановы. Фото: sport-express.ru
новость Ленинопад на Украине закончился
Снос памятника Ленину в Новгороде-Северском. Фото: espreso.tv
новость Атака на сайт МИДа
Скриншот взломанного сайта российского МИДа
новость Митинг за запрет абортов: ВИДЕО
Митинг за запрет абортов. Кадр Грани-ТВ
новость ВС пересмотрит дело "Кировлеса"
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
новость Турция: 35 тысяч арестованных
Фетхуллах Гюлен. Фото: fgulen.com
новость Убиты подозреваемые в терроризме
Спецоперация в Нижнем Новгороде. Фото: vk.com/tsvetynn