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Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу ныне покойного активиста арт-группы "Война" Леонида Николаева (Лени Ебнутого). Об этом "Граням" сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

ЕСПЧ посчитал нарушением слишком длительное пребывание Николаева под стражей по делу об акции "Дворцовый переворот" Тогда акционист находился под арестом в течение 3 месяцев и 8 дней. Суд признал мать Николаева заявителем вместо трагически погибшего в 2015 году сына. ЕСПЧ обязал российское государство выплатить ей 1300 евро компенсации морального вреда.

"Наследование по статье 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность. - Ред.) в ЕСПЧ было спорным вопросом, а не устоявшейся положительной практикой, - отметил Гайнутдинов, - Поэтому Европейский суд этим решением по делу Леонида Николаева создал прецедент".

16 сентября 2010 года Николаев и лидер "Войны" Олег Воротников (Вор) провели в Петербурге акцию "Дворцовый переворот". В ходе нее они перевернули несколько милицейских автомобилей. В ноябре того же года Николаева и Воротникова арестовали по пункту "б" части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти или вражды).

Жалобу в ЕСПЧ Николаев подал в феврале 2011 года, еще находясь в СИЗО. Он заявил, что его арест незаконен и необоснован, а решение о продлении срока содержания в СИЗО было принято еще до рассмотрения кассационной жалобы на выбор меры пресечения.

В конце февраля 2011-го Николаева и Воротникова освободили под залог 300 тысяч рублей за каждого. 1 декабря того же года дело против них было закрыто.

В дальнейшем активисты "Войны" сожгли полицейский автозак и ушли в подполье. В марте 2013 года стало известно о бегстве Николаева, а также Воротникова с семьей в Италию.

Затем, однако, Николаев тайно вернулся на родину. Он жил под чужим именем и зарабатывал на жизнь физическим трудом. 22 сентября 2015 года Николаев упал с высоты, опиливая деревья в подмосковном городе Домодедове, и умер в реанимации. Активисту был 31 год.

В декабре 2015 года, уже после гибели Николаева, ЕСПЧ коммуницировал его жалобу. При этом вопросов по поводу описанного нарушения не задавалось, поскольку оно типично для России и Страсбургский суд неоднократно указывал на него властям страны. России было предложено признать нарушение и добровольно выплатить запрошенную компенсацию матери покойного.

Уполномоченный России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин первоначально выступил с декларацией о признании нарушения, однако в апреле 2016 года отозвал ее. Он сослался на то, что, даже если суд продолжит рассмотрение жалобы, мать Николаева не имеет права на компенсацию морального вреда. По утверждению чиновника, такое право нельзя передать третьим лицам, в силу того что понесенные заявителем страдания тесно связаны с его личностью.

8 июня ЕСПЧ уведомил, что продолжит разбирательство по жалобе покойного Николаева. Как отметил тогда Гайнутдинов, ЕСПЧ ранее также придерживался той позиции, что право на компенсации за нарушение статьи 5 Европейской конвенции не наследуется. Дела по таким жалобам со смертью заявителя прекращались. Однако теперь, заметил адвокат, можно предположить, что позиция Страсбургского суда изменилась. Во всяком случае, недавно в схожей ситуации было принято положительное решение по жалобе из Румынии, пояснил Гайнутдинов.