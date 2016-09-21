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Российское посольство в Чехии направило запрос в чешскую полицию в связи с задержанием в Праге члена арт-группы "Война" Олега Воротникова. Как передает ТАСС, об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Согласно консульской конвенции, иностранные правоохранительные органы обязаны сообщить о задержании иностранного гражданина в посольство той страны, гражданином которой он является, пояснил пресс-секретарь посольства Алексей Колмаков.

Позже в среду стало известно, что Пражский городской суд принял решение не брать Воротникова под стражу, "не усмотрев в этом необходимости". По данным источника ТАСС, Воротников под присягой пообещал, что останется на территории Чехии и будет являться в суд по первому требованию для последующих слушаний.

Воротников, прибывший в Чехию из Швейцарии вместе с женой и детьми, был задержан в Праге в воскресенье, однако известно об этом стало в понедельник. Как сообщали местные СМИ, теперь чешским властям предстоит решить, куда его выслать - в Россию в соответствии с запросом Интерпола или Швейцарию, где Воротников и его семья подали прошение о политическом убежище.

На сайте Интерпола, где размещена информация о Воротникове, указывается, что он обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Активисты "Войны" покинули Россию в начале 2013 года. В ноябре 2010 года Воротников и Леонид Николаев (Леня Ебнутый) были арестованы за проведенную двумя месяцами ранее акцию "Дворцовый переворот". Их обвинили по пункту "б" части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти). В феврале 2011-го обоих выпустили под залог. В октябре 2011 года преследование обоих активистов по этому делу было прекращено, а декабре того же года закрыли и само дело. Однако в феврале 2012-го это дело возобновили.

В январе 2012 года было возбуждено новое дело - по факту поджога Николаевым автозака у отдела полиции в ночь с 31 декабря 2011-го на 1 января 2012-го. Дело открыли по части 1 статьи 213 УК. Обвинение, однако, активисту не предъявили.

Жену Воротникова Наталью Сокол обвинили по статьям 318 и 319 УК за нападение на полицейских и оскорбление их в 2011 году во время мартовской акции Стратегии-31 в Петербурге. В ноябре 2011-го ее объявили в федеральный, а в декабре - в международный розыск.