О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror706.graniru.info/Politics/World/Europe/m.254738.html
Также: Европа, Россия, Право, Арт, Мир, Политика, Общество, Культура | Персоны: Олег Воротников

новость Россия направила в чешскую полицию запрос о задержании активиста "Войны"

21.09.2016
Олег Воротников. Фото с сайта Интерпола
Олег Воротников. Фото с сайта Интерпола
Реклама

Российское посольство в Чехии направило запрос в чешскую полицию в связи с задержанием в Праге члена арт-группы "Война" Олега Воротникова. Как передает ТАСС, об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Согласно консульской конвенции, иностранные правоохранительные органы обязаны сообщить о задержании иностранного гражданина в посольство той страны, гражданином которой он является, пояснил пресс-секретарь посольства Алексей Колмаков.

Позже в среду стало известно, что Пражский городской суд принял решение не брать Воротникова под стражу, "не усмотрев в этом необходимости". По данным источника ТАСС, Воротников под присягой пообещал, что останется на территории Чехии и будет являться в суд по первому требованию для последующих слушаний.

Воротников, прибывший в Чехию из Швейцарии вместе с женой и детьми, был задержан в Праге в воскресенье, однако известно об этом стало в понедельник. Как сообщали местные СМИ, теперь чешским властям предстоит решить, куда его выслать - в Россию в соответствии с запросом Интерпола или Швейцарию, где Воротников и его семья подали прошение о политическом убежище.

На сайте Интерпола, где размещена информация о Воротникове, указывается, что он обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Активисты "Войны" покинули Россию в начале 2013 года. В ноябре 2010 года Воротников и Леонид Николаев (Леня Ебнутый) были арестованы за проведенную двумя месяцами ранее акцию "Дворцовый переворот". Их обвинили по пункту "б" части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти). В феврале 2011-го обоих выпустили под залог. В октябре 2011 года преследование обоих активистов по этому делу было прекращено, а декабре того же года закрыли и само дело. Однако в феврале 2012-го это дело возобновили.

В январе 2012 года было возбуждено новое дело - по факту поджога Николаевым автозака у отдела полиции в ночь с 31 декабря 2011-го на 1 января 2012-го. Дело открыли по части 1 статьи 213 УК. Обвинение, однако, активисту не предъявили.

Жену Воротникова Наталью Сокол обвинили по статьям 318 и 319 УК за нападение на полицейских и оскорбление их в 2011 году во время мартовской акции Стратегии-31 в Петербурге. В ноябре 2011-го ее объявили в федеральный, а в декабре - в международный розыск.

Оставить комментарий Обсудить
21.09.2016

новость Новости по теме
19.09.2016 В Праге задержаны активисты арт-группы "Война" →
26.12.2015 ЕСПЧ коммуницировал жалобу погибшего участника арт-группы "Война" Николаева →
24.09.2015 Погиб активист "Войны" Леонид Николаев →
21.03.2013 Питерская фракция "Войны" бежала в Италию →
08.01.2012 Прекращено уголовное дело о "Дворцовом перевороте" →
07.01.2012 Возбуждено уголовное дело о поджоге автозака арт-группой "Война" →
22.11.2011 Эксперты не нашли разжигания вражды в акции "Войны" →
16.11.2011 В отношении активиста "Войны" Леонида Николаева проведена портретная экспертиза →
04.11.2011 На Карловом мосту в Праге вывешен плакат о преследовании активиста "Войны" →
02.11.2011 Адвокат: Прокуратура отменила решение о прекращении дела активиста "Войны" →
24.10.2011 Суд отменил изъятие внесенного за члена "Войны" залога →
12.10.2011 Активист "Войны" потребует компенсации за незаконное уголовное преследование →
11.10.2011 Прекращено уголовное преследование активиста "Войны" →
31.08.2011 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу активиста "Войны" Олега Воротникова →
11.07.2011 Активистам "Войны" вновь грозит арест →
13.04.2011 Дело "Войны" передано в СК по Петербургу →
08.04.2011 "Война" получила премию "Инновация" →
22.03.2011 Активисты "Войны" передали собранные для них деньги политзаключенным →
22.03.2011 Суд оставил активистов "Войны" на свободе →
03.03.2011 Активисты "Войны": Нас избили сотрудники угрозыска →
25.02.2011 Активисты "Войны" вышли на свободу →
22.02.2011 Леонида Николаева освободили под залог →
22.02.2011 Находящийся в СИЗО активист "Войны" подал жалобу в ЕСПЧ →
14.01.2011 Суд отказался освободить под залог активиста арт-группы "Война" Леонида Николаева →
18.12.2010 Митинг в поддержку арт-группы "Война" собрал около двухсот участников →
13.12.2010 Арестованные активисты "Войны" не признают своей вины →
24.11.2010 Участникам группы "Война" предъявлено обвинение в хулиганстве →
17.11.2010 Суд арестовал Леонида Николаева на два месяца →
15.11.2010 В Москве задержаны активисты арт-группы "Война" →
Фото и Видео
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
27019
Play own
День независимости Украины
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Батька подает на развод
Илья Мильштейн
новость Кто разбомбил конвой
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
новость Лукашенко: Давления я не потерплю
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
новость Стамбул пообещал поддержку Киеву
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.ua
РЕКЛАМА
Loading...
новость Полный контроль над трафиком
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Угольный след в деле Жилина
Евгений Жилин. Фото: argumentua.com
новость Капитан ФСБ в плену джихадистов
Евгений Петренко. Кадр Furat Media
новость Уголовка за вброс бюллетеней
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Универмаг в "расстрельном доме"
"Расстрельный дом" на Никольской. Фото: "Яндекс-панорамы"
в блоге Путин проповедует любовь
383
в блоге Драма опричника
383
статья Выборы на войне
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Ночной позор: выборы в телевизоре
Владимир Соловьев
в блоге Патриот и "Диссернет"
383
новость Чийгоз и милосердный "ополченец"
Ахтем Чийгоз. Фото: qha.com.ua
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Рада: Госдума нелегитимна
Наталья Поклонская с дочерью на выборах в Симферополе. Фото: Sputnik
новость Opera помогает обойти блокировку
Изображение с сайта opera.com
новость Электрошокер вместо полиграфа
Мурад Рагимов после пыток собровцами. Источник: pytkam.net
в блоге Выборы - ответ на происки
383