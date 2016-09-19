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новость В Праге задержаны активисты арт-группы "Война"

19.09.2016
Воротников, Сокол и Каспер Ненаглядный. Фото: free-voina.org
Воротников, Сокол и Каспер Ненаглядный. Фото: free-voina.org
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В Праге задержаны активисты арт-группы "Война" Олег Воротников (Вор) и его жена Наталья Сокол (Коза). Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова самих активистов.

По словам Воротникова, его избили при задержании. В полицию забрали также младшую дочь Воротникова и Сокол. Социальные службы угрожают отнять ребенка. В чем именно обвиняют активистов "Войны" - пока неясно.

Активисты "Войны" покинули Россию в начале 2013 года. В ноябре 2010 года Воротников и Леонид Николаев (Леня Ебнутый) были арестованы за проведенную двумя месяцами ранее акцию "Дворцовый переворот". Их обвинили по пункту "б" части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти). В феврале 2011-го обоих выпустили под залог. В октябре 2011 года преследование обоих активистов по этому делу было прекращено, а декабре того же года закрыли и само дело. Однако в феврале 2012-го это дело возобновили.

В январе 2012 года было возбуждено новое дело - по факту поджога Николаевым автозака у отдела полиции в ночь с 31 декабря 2011-го на 1 января 2012-го. Дело открыли по части 1 статьи 213 УК. Обвинение, однако, активисту не предъявили.

Сокол обвинили по статьям 318 и 319 УК за нападение на полицейских и оскорбление их в 2011 году во время мартовской акции Стратегии-31 в Петербурге. В ноябре 2011-го ее объявили в федеральный, а в декабре - в международный розыск.

22 сентября в подмосковном городе Домодедове Николаев погиб в результате несчастного случая. Он упал, когда занимался опиловкой деревьев, впал в кому и вскоре умер в реанимации. Как выяснилось, он вернулся на родину, где "жил в подполье под чужими именами" и "занимался тяжелым пролетарским трудом".

14 сентября 2016 года Воротников дал интервью "Свободе", в котором рассказал, что восхищается политикой Владимира Путина, "спасшего русскую государственность", всецело поддерживает "закон Димы Яковлева", а также одобряет деятельность первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина и главы МИДа Сергея Лаврова.

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19.09.2016
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