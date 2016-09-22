Реклама

Украина должна выполнить обещание и провести политические и экономические преобразования, иначе Евросоюз может отменить санкции против России. Как передает Би-Би-Си, об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден.

"Мы знаем, что если они дадут повод ЕС, есть как минимум пять стран, которые прямо сейчас готовы сказать: "Мы больше не хотим участвовать в санкциях против Москвы", - сказал Байден, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По словам вице-президента США, он каждую неделю с начала кризиса на Украине два-три часа разговаривает по телефону с украинским руководством, призывая его проводить реформы, а также уговаривая Германию, Францию и Италию сохранить санкции.

"В Европе преобладают такие настроения: "Эй, до смены президента она (Украина. - Ред.) все равно принадлежала России. У них была своя марионетка. Какая разница? Какая к черту разница? Зачем вы заставляете нас участвовать в этих санкциях?", - сказал Байден.

Днем ранее он встречался с украинским президентом Петром Порошенко и заявил, что США готовы предоставить Украине кредитные гарантии в размере одного миллиарда долларов.

15 сентября Совет Европейского союза продлил на 6 месяцев, до 15 марта 2017 года, срок действия введенных после аннексии Крыма персональных санкций. "Оценка ситуации не дает основания для изменения режима санкций или списка лиц и организаций, попавших под ограничительными меры", - отмечается в сообщении.

7 сентября продление санкций одобрил Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper). Никаких изменений в санкционном списке нет.

Всего в черном списке 146 физических и 37 юридических лиц. Трое человек были исключены из черного списка, поскольку их уже нет в живых. Совет Европы принимает решение о продлении санкций каждые полгода.