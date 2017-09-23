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В центре Донецка подорван автомобиль "зампреда совета министров", "министра доходов и сборов" ДНР Александра Тимофеева. Об этом сообщается на сайте "ДНР-24".

В результате взрыва пострадали восемь человек. Место происшествия оцеплено, там находятся силовики ДНР.

Первоначально сообщалось, что Тимофеев находится в критическом состоянии. Однако в "министерстве" это отрицают. "Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров", - сказали в пресс-службе Донецкому агентству новостей.

В понедельник в центре Донецка в сточной канаве взорвалось самодельное взрывное устройство. Как сообщили в "МВД" ДНР, из-за взрывной волны сработали охранные сигнализации на нескольких объектах вблизи места взрыва. Пострадавших не было.

8 мая В Шахтерском районе Донецкой области произошли взрывы на трассе, по которой должен был ехать "глава ДНР" Александр Захарченко. Он должен был принять участие в мероприятии по случаю Дня Победы у мемориального комплекса "Саур-могила". В результате взрывов никто не пострадал.