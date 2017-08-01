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новость В Луганске взорвали памятник боевикам ЛНР

01.08.2017
Памятник боевикам ЛНР в Луганске. Фото: lug-info.com
Памятник боевикам ЛНР в Луганске. Фото: lug-info.com
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В центре Луганска неизвестные взорвали памятник боевикам ЛНР "Они отстояли Родину". Об этом сообщает ресурс сепаратистов "Луганский информационный центр".

Как сообщается, взрыв произошел около двух часов ночи в понедельник. В результате памятник оказался частично поврежден. Предположительно бомба была заложена рядом с монументом.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в "правоохранительных органах" ЛНР, в результате взрыва никто не пострадал.

После взрыва монумент оцепили сотрудники "полиции" сепаратистов.

Как сообщает РБК, в "народной милиции ЛНР" назвали взрыв монумента терактом и посчитали атаку попыткой сорвать "установившийся режим прекращения огня".

Памятник боевикам уже взрывали в сентябре прошлого года. Тогда тоже никто не пострадали.

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01.08.2017
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