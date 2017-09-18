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В центре Луганска на улице Оборонной подорван "памятник погибшим десантникам", сообщает Луганский информационный центр. Сильный взрыв повредил установленную на пьедестале боевую машину десанта БМД-1. Прибывшие пожарные потушили возгорание на месте взрыва. Пострадавших нет.

В "совете министров" ЛНР заявили, что взрыв памятника могли устроить украинские диверсанты. "Мы расцениваем это как диверсию, совершенную в публичном месте общественно-опасным способом, иначе - теракт. Подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа. Предварительно имеется оперативная информация о ее участниках, ведутся поиски по горячим следам, - гоаорится в сообщении. - Очередное доказательство недоговороспособности Киева - попытка напугать жителей, дестабилизировать обстановку в республике, создать ощущение незащищенности. Им это не удалось, напротив, Киев такими преступлениями все агрессивнее настраивает луганчан против себя".

Памятник десантникам был открыт 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.

В понедельник в центре Донецка в сточной канаве взорвалось самодельное взрывное устройство. Как сообщили в "МВД" ДНР, из-за взрывной волны сработали охранные сигнализации на нескольких объектах вблизи места взрыва. Пострадавших нет.

В ночь на 1 августа в центре Луганска неизвестные взорвали памятник боевикам ЛНР "Они отстояли Родину". В результате памятник оказался частично поврежден. В результате взрыва никто не пострадал.

В "народной милиции ЛНР" назвали взрыв монумента терактом и посчитали атаку попыткой сорвать "установившийся режим прекращения огня".

Памятник боевикам уже взрывали в сентябре прошлого года. Тогда тоже никто не пострадали.