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новость В Бахчисарае открыто дело о столкновениях крымских татар с силовиками

19.09.2017
Во время обыска у Сейдамета Мустафаева, 13.04.2017. Источник: censor.net.ua
Во время обыска у Сейдамета Мустафаева, 13.04.2017. Источник: censor.net.ua
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Бахчисарайский райотдел управления СКР по аннексированному Крыму открыл дело о столкновениях крымских татар с российскими силовиками во время обыска, прошедшего 13 апреля у жителя районного центра Сейдамета Мустафаева. Об этом в понедельник сообщила Крымская правозащитная группа. Квалификация дела в посте правозащитников не уточняется.

На утро 18 сентября на допрос в статусе свидетеля к следователю Д. Безуху был вызван Дилявер Меметов, сын фигуранта третьего дела крымских мусульман Ремзи Меметова. От дачи показаний бахчисараец отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции.

Между тем в Симферополе активиста Марлена Мустафаева обязали явиться в Киевский райотдел СКР на допрос к старшему следователю Н. Балашовой. Визит назначен на 16 часов 19-го числа; по какому делу предполагается допросить симферопольца, пока не известно.

21 февраля Мустафаев был арестован на 11 суток по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). Ему вменили публикацию в июле 2014 года во "Вконтакте" символики "Хизб ут-тахрир".

13 апреля в Бахчисарае российские силовики провели обыски по двум адресам: у Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева. Граждан, которые пришли поддержать земляков, росгвардейцы, в частности омоновцы, избивали и задерживали. Одного из крымских татар забили дубинками до потери сознания; он попал в больницу. Отмечалось, что омоновцы прицельно нападали на людей в очках, нанося удары по лицу; одному человеку сломали очки прямо на лице.

Кроме того, у дома Сейдамета Мустафаева силовики открывали огонь.

Между тем ДПС заблокировала дороги, помешав тем самым прибытию новых активистов.

Восемь местных жителей были задержаны. Позже в тот же день судьи подконтрольного России Бахчисарайского райсуда арестовали шестерых на сроки от 2 до 12 суток по статьям 20.3 либо 19.3 КоАП России (неповиновение законному требованию полицейского). Заседания незаконно проводились в закрытом режиме; к некоторым привлекаемым не допустили даже защитника.

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19.09.2017
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