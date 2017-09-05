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новость С фигуранта крымского "дела 3 мая" Смедляева снята судимость

05.09.2017
Таир Смедляев. Фото: krymr.com
Таир Смедляев. Фото: krymr.com
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Судья Кировского райсуда аннексированного Крыма Роман Михайлов снял судимость с фигуранта "дела 3 мая" Таира Смедляева, который в конце 2015-го получил два года условно с трехлетним испытательным сроком по сфабрикованному обвинению в нападении на беркутовца. О решении, вынесенном в понедельник, тогда же сообщил на своей ФБ-странице адвокат Эдем Семедляев.

В продолжение испытательного срока уголовно-исполнительная инспекция контролирует поведение условно осужденного и в случае возникновения претензий может обратиться в суд с представлением о замене условного осуждения реальным сроком в колонии. Со снятием судимости контроль за поведением 55-летнего Смедляева досрочно прекращен.

"Судья услышал нас, наши доводы были, видимо, весомыми для него", - заметил Семедляев во вторник к комментарии "Крым.Реалиям". Какие именно доводы приводились на заседании, юрист не уточнил.

"Дело 3 мая" было возбуждено в 2014 году после того, как на пункте пропуска в Армянске несколько тысяч крымских татар встречали своего национального лидера Мустафу Джемилева, безуспешно пытавшегося въехать на аннексированный Россией полуостров с территории континентальной Украины. Фигурантам дела вменили нападения на стоявших в оцеплении беркутовцев.

Смедляев - двоюродный брат председателя центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева. Он стал одним из пяти фигурантов дела. Кроме него по делу привлекли Мусу Абкеримова, Рустама Абдурахманова, Эдема Эбулисова и Эдема Османова. Абкеримову инкриминировали часть 2 статьи 318 российского УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающую до 10 лет колонии, остальным четверым - часть 1 этой же статьи (применение неопасного насилия), санкция которой составляет до 5 лет.

В октябре 2014 года Смедляев, Абкеримов и Абдурахманов были арестованы; месяцем позже в СИЗО отправили Эбулисова. Однако уже в декабре всех четверых освободили под поручительство крымскотатарского коллаборанта Эскендера Билялова, который на тот момент был советником полпреда Владимира Путина в "крымском федеральном округе". Как отмечалось, это произошло через несколько дней после встречи Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Османов был арестован уже в январе 2015-го, но через месяц с небольшим его тоже освободили. Поручителем за Османова выступил вице-спикер "госсовета" Крыма Ремзи Ильясов, в августе 2014 года исключенный из Меджлиса крымскотатарского народа за коллаборационизм.

Первоначально "дело 3 мая" было единым. Однако СКР не сумел доказать, что фигуранты имели единый умысел и что их действия были скоординированными. Поэтому в дальнейшем материалы в отношении каждого из пятерых были выделены в отдельные производства.

В разное время в течение 2015 года судьи подконтрольного России Армянского горсуда вынесли приговоры четверым фигурантов дела; что касается пятого - Абдурахманова, - то данных о разбирательстве в его отношении в СМИ и интернете не появлялось.

Абкеримов получил 4 года 4 месяца условно с 3-летним испытательным сроком, а Эбулисов был оштрафован на 40 тысяч рублей. Как утверждала российская прокуратура региона, оба подсудимых признали вину и раскаялись. Османову дали год условно. Признал ли он вину, не уточнялось.

Приговор Смедляеву вынесла 10 декабря 2015 года судья Лариса Лихачева. Подсудимый вину не признал. В ходе разбирательства прокурор просил повторно арестовать Смедляева, однако Лихачева в этом отказала.

На суде об аресте Смедляева осенью 2014-го прокурор заявлял о принадлежности обвиняемого к "Правому сектору". Тогда адвокат Эмиль Курбединов обратился за разъяснениями в исполком этой партии. Председатель исполкома Юрий Суровецкий ответил, что Смедляев, "к сожалению, не является членом "Правого сектора".

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05.09.2017
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Дарья Костромина, 25.11.2014

В Крыму расследуется "дело 3 мая", весьма похожее на "Болотное". Три человека арестованы по обвинению в применении насилия к полиции во время встречи с Мустафой Джемилевым на границе между Крымом и материковой Украиной. Во вторник стало известно о четвертом задержанном. Дело стало поводом для массовых обысков у крымских татар. Не обошлось и без упоминаний "Правого сектора".
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