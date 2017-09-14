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Также: Украина, Россия, Право, Война, Чечня, Европа, Ксенофобия, Политика, Общество, Мир | Персоны: Арсений Яценюк

новость На фото в деле Яценюка изображен боевик УНА-УНСО Артеменко

14.09.2017
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
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На фото из Приднестровья, которое фигурирует в фабрикуемом в России деле экс-премьера Украины, лидера Народного фронта Арсения Яценюка, изображен один из бывших руководителей УНА-УНСО киевский публицист Вячеслав Артеменко. Об этом в среду вечером сообщило Depo.Ua.

Артеменко был одним из ближайших коллег известного националиста Дмитрия Корчинского и в 1997 году вместе с ним вышел из УНА-УНСО. Сейчас публицист не ведет политической деятельности, но иногда выступает с Корчинским на интернет-каналах.

Воспоминания Артеменко, в частности о событиях в Приднестровье, вошли в книгу Корчинского "Війна в натовпі" ("Война в толпе", 1999), которая в марте 2013 года была объявлена в России экстремистской. В октябре 2015-го оперативники ЦПЭ подбросили эту книгу в московской Библиотеку украинской литературы во время обыска по делу директора учреждения Натальи Шариной. В июне 2017-го Шарину осудили к четырем годам условно.

В комментарии, опубликованном в четверг "Украинской правдой", Артеменко уточнил, что фото сделано в 1992 году в селе Рашково Каменского района Приднестровья, где он командовал гарнизоном УНА-УНСО.

Корчинский также подтвердил изданию, что на снимке изображен именно Артеменко.

Накануне пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо опубликовала заключение портретной экспертизы по делу своего шефа. В исследовании, которое провел 3 октября 2015 года сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД по Кабардино-Балкарии А. Ханкулов, фотографии украинского политика сравниваются с изображением боевика УНА-УНСО в очках и делается вывод, что на снимках изображено одно и то же лицо. При этом молодой человек на фото из Приднестровья значительно ниже Яценюка.

Портретную экспертизу назначил постановлением от 30 сентября 2015-го следователь 4-го управления по расследованию особо важных дел главка СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу А. Шумахов. Участие в войне в Приднестровье, как можно заключить из этой бумаги, Яценюку по делу не вменяется. Вероятным будет предположение, что экспертизу провели, чтобы доказать причастность политика к УНА-УНСО: о его членстве в этой партии никогда не сообщалось.

Из того же постановления Шумахова следует, что показания об участии лидера Народного фронта в первой чеченской войне дали политзек Станислав Клых, рецидивист Александр Малофеев, а также некто В. Петров. Лидер УНА-УНСО Николай Карпюк в этом списке не упоминается.

О том, что Яценюк является фигурантом дела УНА-УНСО, в сентябре 2015 года сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. На тот момент политик был действующим премьером Украины.

По словам Бастрыкина, Яценюк в 1994-1995 годах воевал против российской армии в Чечне как член "карательного" отряда "Арго", сформированного в составе боевого крыла УНА-УНСО, а затем - "карательного" отряда "Викинг", которым командовал покойный Александр Музычко (Сашко Билый).

Яценюк, заявлял Бастрыкин, принимал участие минимум в двух боях: на грозненской площади Минутка 31 декабря 1994 года и у 9-й горбольницы Грозного в феврале 1995-го. Кроме того, утверждал председатель следственного ведомства, 7 января 1995 года будущий политик участвовал в пытках и расстрелах пленных российских военных в Октябрьском районе чеченской столицы.

Однако уже в начале 1995-го, Яценюк, по словам Бастрыкина, "в составе группы журналистов через Грузию вернулся на Украину". В последующем, добавил глава СКР, будущего премьера неоднократно видели "на съездах и других мероприятиях УНА-УНСО в Киеве".

Бастрыкин также заявил, будто "Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО в декабре 1995 года награжден высшей наградой Джохара Дудаева "Честь нации" за уничтожение российских военнослужащих".

Между тем известно, что в действительности будущий политик в 1994-1995 годах учился на юрфаке Черновицкого университета.

27 марта 2017 года Ессентукский горсуд Ставрополья заочно арестовал Яценюка. Как выяснилось, политику вменены часть 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде), а также пункты "в", "з", "н" статьи 102 (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и часть 2 статьи 15 - пункты "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление). Точно по таким же обвинениям в 2016 году был осужден Клых.

Еще 21 февраля Россия объявила Яценюка в международный розыск. Однако 29 апреля стало известно, что Интерпол отказал России в розыске политика.

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14.09.2017
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