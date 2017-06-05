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новость Всем обязана книгам

Экс-директора Библиотеки украинской литературы Шарину приговорили к четырем годам условно
05.06.2017
Наталья Шарина. Фото: РГБ
Наталья Шарина. Фото: РГБ
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Экс-директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина приговорена к четырем годам условно по обвинениям в экстремизме и растрате. Об этом сообщает "Новая газета". Приговор вынесла судья Мещанского райсуда Москвы Елена Гудошникова.

Шарина провела под домашним арестом год и семь месяцев - это время зачтут в срок наказания.

Прокурор Людмила Баландина запрашивала для подсудимой пять лет условно с пятилетним испытательным сроком. В качестве дополнительного наказания Баландина требовала наложить на Шарину запрет три года по истечении испытательного срока занимать должности в государственных структурах и местном самоуправлении. Кроме того, прокурор требовала взыскать с подсудимой 2,1 миллиона рублей в возмещение ущерба, якобы причиненного ею библиотеке. Это требование суд не удовлетворил.

Слушания по существу дела продолжались со 2 ноября 2016 года. 59-летней Шариной вменили пункт "б" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения; в редакции, действовавшей на момент инкриминированного подсудимой эпизода, - до 5 лет колонии) и часть 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере; до 10 лет).

По версии следствия, Шарина "разместила в открытом доступе и организовала возможность получения" экстремистской литературы. Прокурор назвала подсудимую "одной из частей сложного механизма, работа которого направлена на опорочивание и дискредитацию русской культуры на Украине". Библиотекарь настаивала на своей невиновности.

О деле против Шариной стало известно 28 октября 2015 года. Тогда у нее, а также в Библиотеке украинской литературы прошли обыски. Единственным запрещенным изданием, которое, по утверждению СКР, изъяли в библиотеке, была книга Дмитрия Корчинского "Війна в натовпі" ("Война в толпе", 1999), которую в марте 2013 года признали экстремистской. При этом Шарина и ее коллеги доказывали, что в фондах этой книги не было - ее подбросили как раз правоохранители.

Никакой другой запрещенной литературы визитеры не нашли. Изымались книги о Степане Бандере, ОУН и УПА, хотя в списке экстремистских материалов ни одна из этих книг не значится. Также следователи изъяли детский журнал "Барвінок", заявив, будто в нем изображен флаг "Правого сектора".

Шарина была задержана и помещена под домашний арест. Недавно со слов адвоката стало известно, что 29 октября 2015-го, когда задержанную перевозили из ОП "Таганский" в ИВС на время до суда по выбору меры пресечения, она получила компрессионный перелом позвоночника: когда водитель автозака не притормозил на лежачем полицейском, машину тряхнуло и Шарина ударилась спиной.

Следствие вел отдел столичного главка СКР по расследованию особо важных дел. Первоначально Шариной вменяли только экстремизм. Однако 5 апреля 2016 года ей было добавлено обвинение в растрате. Ведомство заявило, будто в 2011-2013 годах, когда Шарину преследовали по предыдущему делу, она расходовала на свою защиту средства, предназначавшиеся на выплату зарплаты юристам библиотеки.

Адвокат Иван Павлов расценил это обвинение как абсурдное. В 2013 году, заметил он, это дело против Шариной было закрыто за отсутствием состава преступления, а юристы библиотеки не имели адвокатского статуса и потому не могли самостоятельно защищать Шарину - защитой обвиняемой занимался именно адвокат, услуги которого она оплачивала из собственных средств. Возбуждение нового дела, заключил Павлов, потребовалось для того, чтобы и дальше продлевать Шариной срок домашнего ареста: по обвинению в экстремизме ей не могли назначать эту меру пресечения в течение более чем полугода, тогда как обвинение в растрате это позволяет.

Завотделом психолингвистики Института языковедения РАН Евгений Тарасов, проведя экспертизу по делу Шариной, усмотрел признаки экстремизма практически во всех проанализированных изданиях, включая журнал "Барвінок".

Обвинительное заключение прокуратура Москвы утвердила лишь со второго раза. При этом недочеты, из-за которых документ был возвращен в СКР после первого ознакомления с делом, следствие по существу так и не устранило.

В начале февраля нынешнего года стало известно, что Шарина подала в ЕСПЧ жалобу на необоснованное уголовное преследование и условия домашнего ареста.

Как заявлял адвокат Павлов, в случае обвинительного приговора по нынешнему делу Шариной грозят еще два. Во-первых, может быть возобновлено расследование по делу, закрытому в 2013 году. Во-вторых, против библиотекаря могут возбудить и некое новое дело.

Из выступления прокурора Баландиной
За сухими словами скрываются более глубокие вопросы, опасность распространения которых может коснуться каждого из нас: украинский национализм, рука об руку шедший с немецким нацизмом во времена Второй мировой войны, вновь поднял голову. Узурпировавшие власть в соседнем государстве лица, уже будучи назначенными на государственные должности, потакая желаниям украинских националистов, открыто говорят о необходимости захвата российских регионов, руководствуясь преступными идеями, изложенными в том числе в так называемой литературе, а по сути в националистических агитках, изъятых с полок библиотеки, директором которой являлась подсудимая. Сегодняшние лидеры Украины всячески уничтожают русское население этой страны, запрещают русский язык, традиции, праздники, культуру. Таким образом, я считаю, что подсудимая фактически является одной из частей сложного механизма, работа которого направлена на опорочивание и дискредитацию русской культуры на Украине.

https://tinyurl.com/yaadxyn6

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
05.06.2017
в блоге Блоги
12461
Дарья Костромина 23.12.2016
в блоге Как судят за украинские книги
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