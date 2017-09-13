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СКР заявляет, будто бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал не только в Чечне, но и в Приднестровье. Заключение портретной экспертизы по делу Яценюка, проведенной еще 3 октября 2015 года сотрудником экспертно-криминалистическим центром МВД по Кабардино-Балкарии А. Ханкуловым, в среду опубликовала на своей ФБ-странице пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

Фотографии Яценюка сравниваются с изображением некоего боевика УНА-УНСО с группового снимка, представленного в видеозаписи "Агітаційний відеоролік УНА-УНСО", которая была опубликована в 2012 году на youtube-канале партии. Авторы ролика снабдили фото подписью "Захищаючи Придністров'я"; СКР датирует фото 1992 годом.

Сходство активиста УНА-УНСО с Яценюком сводится лишь к тому, что оба носят очки. Оставив в стороне существенные различия в чертах лица, можно отметить, что боевик на фото среднего или даже небольшого роста - те, кто стоят на снимке рядом, выше него. Яценюк же, по данным сайта "Рост знаменитостей", имеет рост 188 сантиметров; если в 1992-м, в 18-летнем возрасте, он и был ниже, то ненамного.

Портретную экспертизу назначил постановлением от 30 сентября 2015-го следователь 4-го управления по расследованию особо важных дел главка СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу А. Шумахов. При этом участие в войне в Приднестровье, как можно заключить из этой бумаги, Яценюку по делу не вменяется, а экспертизу провели, чтобы доказать причастность политика к УНА-УНСО: о его членстве в этой партии никогда не сообщалось.

Из этого же постановления следует, что показания об участии лидера Народного фронта в первой чеченской войне дали политзек Станислав Клых, рецидивист Александр Малофеев, а также некто В. Петров. Лидер УНА-УНСО Николай Карпюк в этом списке не упоминается.

Приднестровье - историческая часть украинского Подолья. До Второй мировой войны оно входило в состав Украинской ССР как Молдавская АССР. После проведенной в 1940 году аннексии Бессарабии было передано в состав вновь образованной Молдавской ССР. Молдавские унионисты, настаивающие на присоединении страны к Румынии, на Приднестровье не претендуют.

Боевики УНА-УНСО воевали в регионе с целью присоединить его к Украине. Их противниками были молдавские силовики, поэтому украинские националисты заключили тактический союз с российскими военными, а также российскими и пророссийскими боевиками. Одним из участников войны был Карпюк.

Официальный Киев в лице президента Леонида Кравчука резко осудил попытки пересмотреть границы в Европе. Вернувшиеся на родину боевики подвергались уголовному преследованию.

О том, что Яценюк является фигурантом дела УНА-УНСО, в сентябре 2015 года сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. На тот момент политик был действующим премьером Украины.

По словам Бастрыкина, Яценюк в 1994-1995 годах воевал против российской армии в Чечне как член "карательного" отряда "Арго", сформированного в составе боевого крыла УНА-УНСО, а затем - "карательного" отряда "Викинг", которым командовал покойный Александр Музычко (Сашко Билый).

Яценюк, заявлял Бастрыкин, принимал участие минимум в двух боях: на грозненской площади Минутка 31 декабря 1994 года и у 9-й горбольницы Грозного в феврале 1995-го. Кроме того, утверждал председатель следственного ведомства, 7 января 1995 года будущий политик участвовал в пытках и расстрелах пленных российских военных в Октябрьском районе чеченской столицы.

Однако уже в начале 1995-го, Яценюк, по словам Бастрыкина, "в составе группы журналистов через Грузию вернулся на Украину". В последующем, добавил глава СКР, будущего премьера неоднократно видели "на съездах и других мероприятиях УНА-УНСО в Киеве".

Бастрыкин также заявил, будто "Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО в декабре 1995 года награжден высшей наградой Джохара Дудаева "Честь нации" за уничтожение российских военнослужащих".

Между тем известно, что в действительности будущий политик в 1994-1995 годах учился на юрфаке Черновицкого университета.

27 марта 2017 года Ессентукский горсуд Ставрополья заочно арестовал Яценюка. Как выяснилось, политику вменены часть 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде), а также пункты "в", "з", "н" статьи 102 (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и часть 2 статьи 15 - пункты "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление). Точно по таким же обвинениям в 2016 году был осужден Клых.

Еще 21 февраля Россия объявила Яценюка в международный розыск. Однако 29 апреля стало известно, что Интерпол отказал России в розыске политика.