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новость Клых возвращен из психбольницы в верхнеуральскую тюрьму

10.09.2017
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
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Фигурант дела УНА-УНСО Станислав Клых, осужденный к 20 годам 1 месяцам заключения, возвращен из магнитогорской фсиновской психбольницы в тюрьму в Верхнеуральске. Об этом в пятницу сообщила на своей ФБ-странице координатор украинской Медийной группы за права человека Мария Томак.

7 сентября политзека посетил местный адвокат, взявшийся представлять его интересы по просьбе челябинских правозащитников (вероятно, имеются в виду бывшие члены ОНК Николай и Татьяна Щур).

"Пока что это все, - написала Томак. - Подробностей нет. Будет больше инфы - сообщим".

Об отправке Клыха в больницу стало известно 26 августа. Четыре дня спустя, 30-го числа, выяснилось, что речь идет о психбольнице в Магнитогорске.

Гражданину Украины Клыху 43 года, он преподавал в Киевском транспортно-экономическом колледже. 8 августа 2014-го украинца похитили в Орле, куда он приехал в гости к подруге, и вывезли на Северный Кавказ. Там его жестоко пытали, требуя признать участие в первой и второй чеченских войнах. В результате пыток у политзека развилось психическое заболевание.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая 2016 года судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил 20 лет с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока - в колонии строгого режима. Второму фигуранту, лидеру УНА-УНСО Николаю Карпюку, дали 22 с половиной года, из которых первые 10 он также должен провести в тюрьме, а последующие - в колонии строгого режима.

Карпюка объявили командиром, а Клыха - бойцом отряда "Викинг", который в декабре 1994 - январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале.

На суде оба обвиняемых вину отвергли, отметив, что признательные показания на следствии дали под пытками. В действительности ни Клых, ни Карпюк до ареста не бывали в Чечне.

Тем не менее 26 октября коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила приговор политзекам без изменений.

Между тем в апреле 2016 года против Клыха возбудили новое дело - об оскорблении прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбека Юнусова, который поддерживал обвинение в процессе УНА-УНСО. Когда на одном из заседаний Юнусов ходатайствовал перед судьей Исмаиловым о продлении подсудимым срока содержания в СИЗО, Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес.

Адвокат Марина Дубровина объясняла поведение политзека психическим заболеванием.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов приговорил Клыха к 240 часам обязательных работ, заменив их одним месяцем колонии.

Сам политзек вину не признал.

28 декабря Верховный суд Чечни, проигнорировав доводы защиты, подтвердил приговор по второму делу Клыха.

На другой день адвокат Докка Ицлаев, посетив Клыха в грозненском СИЗО-1, сообщил, что психическое заболевание политзека прогрессирует. Во время встречи осужденный вел себя неадекватно.

О доставке Клыха в верхнеуральскую тюрьму стало известно 3 марта нынешнего года.

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10.09.2017
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