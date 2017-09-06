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Киев готов передать 309 пленных в обмен на 87 украинских граждан, удерживаемых в Донецке и Луганске. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, сообщает УНИАН.

"Мы готовы рассматривать освобождение по формуле "87 на 309". Мы говорим о тех людях, которые идентифицированы, которые не совершали особо тяжких преступлений и имеют отношение непосредственно к антитеррористической операции. Мы не рассматриваем лиц, которые осуществляли особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношение к АТО", - сказал Тандит.

При этом необходимо помнить о всех 144 украинских заложниках, которые незаконно удерживаются в ЛНР и ДНР, подчеркнул представитель СБУ. "Для нас очень важно, что представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. - Ред.) подтверждают наличие 87 наших ребят. Это первое. И мы проговариваем детали составления списков, в том числе по тем лицам, которых будем передавать", отметил Тандит. Розыск остальных заложников продолжается.

При этом советник главы СБУ отметил, что точных сроков совершения обмена пока нет. Переговоры могут продолжаться значительное время, признал он.

Освобождение пленных по формуле "всех на всех" предусмотрено минскими соглашениями. 21 февраля 2015 года, спустя десять дней после их подписания, состоялся крупный обмен пленными. Тогда в обмен на 140 силовиков были освобождены 52 сторонника "народных республик" Донбасса. Однако с тех пор переговоры по обмену идут с большими трудностями. Обмены стали единичными.

В июне 2016 года проблемой обмена пленных стала заниматься освобожденная из российского плена депутат Верховной рады Надежда Савченко. 10 января этого года она опубликовала на своей ФБ-странице списки сограждан, захваченных Россией и боевиками ДНР и ЛНР, а также пропавших без вести. Этих людей она предполагала обменять на российских военных и наемников, находящихся в заключении на Украине, по формуле "всех на всех".

В списке Савченко значилось 129 военнопленных, захваченных в Донбассе. К тому моменту было известно о местонахождении 42 из них. Савченко предлагала обменять их на на 256 сторонников ЛНР и ДНР, задержание которых подтверждал Киев.. Другая категория граждан Украины - это политзаключенные, арестованные или уже осужденные в России и в аннексированном Крыму. Их в списке Савченко начситывалось 44. Между тем на Украине отбывают сроки 102 российских гражданина, осужденных в 2014-2016 годах за участие в агрессии против Украины. Этих граждан депутат тоже предлагает обменять по принципу "всех на всех".