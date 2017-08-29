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Следственный комитет возбудил уголовное дело против крымского политзека Владимира Балуха о применении насилия в отношении начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Постановление о возбуждении дела по части 1 статьи 318 УК вынес следователь Раздольненского межрайонного следственного отдела управления СКР по аннексированному Крыму Н. Бондаренко. В документе утверждается, что 11 августа 2017 года во время утреннего осмотра камер Балух в коридоре ударил локтем в живот Ткаченко. После этого политзек якобы зашел в камеру, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке.

Между тем защита политзека утверждает, что Ткаченко сам напал на Балуха. Еще 13 августа адвокат подал в полицию жалобу на начальника ИВС. Ткаченко ударил Балуха, оскорблял политзека по национальному признаку и ругал его матом. "Все это зафиксировано на видео в ИВС", - подчеркнул адвокат. Имя адвоката в публикации не уточнялось. Очевидно, речь идет о Тарасе Омельченко.

Другие полицейские из ИВС, заметил адвокат, в целом соблюдают российские законы. Между тем Ткаченко и ранее хамил Балуху. Так, в апреле политзек рассказал о дискриминации по национальному признаку со стороны Ткаченко. Это заявление, однако, не повлекло для начальника ИВС каких бы то ни было последствий.

В январе адвокат Омельченко сообщал, что его подзащитный подвергается избиениям в симферопольском СИЗО.

4 августа судья подконтрольного России Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая к 3 годам и 7 месяцам общего режима. В качестве дополнительного наказания она назначила политзеку штраф 10 тысяч рублей. Бедрицкая объявила подсудимого виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки). Согласно фабуле дела, активист хранил у себя на чердаке несколько десятков патронов и несколько тротиловых шашек.

В прениях сторон прокурор запрашивал для подсудимого 5 лет и 1 месяц общего режима.

Сам политзек вину не признал. Ранее он заявлял, что боеприпасы ему подбросили оперативники ФСБ, проводившие обыск в его доме. На чердак, подчеркивал подсудимый, он не поднимался с самого 1997 года, когда и купил себе дом. В последнем слове Балух расценил свое преследование как политический заказ, назвав действительной причиной возбуждения дела неприятие им аннексии Крыма.

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, активист вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. За российским гражданством после аннексии Крыма активист не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против активиста открыли дело по статье 319 российского УК (оскорбление представителя власти), по которому он в июне 2016-го был осужден той же судьей Бедрицкой к 320 часам обязательных работ. Балух отказался отбывать работы, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября 2016 года Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

8 декабря оперативники ФСБ провели у Балуха очередной обыск, по итогам которого и объявили об обнаружении патронов и тротиловых шашек. Активист был задержан и отправлен в СИЗО.

В заключении здоровье Балуха серьезно ухудшилось: обострился бронхит, случился приступ мочекаменной болезни, начались проблемы с пищеварением. На слушаниях 27 июля у политзека случился гипертонический криз. Бедрицкая вызвала неотложку, и Балуха под конвоем доставили в больницу. Сделав больному укол, медики заявили конвою, что политзека можно возвращать в суд, и слушания возобновились. В конце того же заседания Балуху опять стало плохо, однако вновь вызывать скорую Бедрицкая не стала.

Известно, что патроны, якобы найденные у Балуха, изготовлены в 1982 году в Барнауле, однако дознаватель не стал выяснять, каким образом они попали на полуостров. Кроме того, количество патронов в разных материалах дела разнится - в одних идет речь о 90, а в других - о 70 патронах.