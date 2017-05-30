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Сравнительно-молекулярная экспертиза, проведенная по запросу крымского главка ФСБ, не обнаружила биологических следов "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея на вещах, которые, как утверждается, были изъяты из схрона на кладбище у села Суворово близ Армянска. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Алексея Ладина, адвоката Захтея. Как уточняют "Крым.Реалии", речь идет об молекулах ДНК.

"Сравнивались биологические образцы с предметов, изъятых из тайника: рюкзака на кладбище, где были пакетик из-под специй - видимо, чтобы отпугивать собак, - и с какой-то бутылки, - рассказал юрист. - По результатам экспертизы никаких биологических следов Захтея и Панова на вещах нет".

Кроме того, добавил Ладин, две дактилоскопические экспертизы не обнаружили на этих предметах отпечатков пальцев обвиняемых.

Также адвокат сообщил, что подал следователю ходатайство о фотографировании материалов дела, однако следователь заявил ему, что примет решение после консультации с начальством. Ранее ФСБ запретила Ладину фотографировать материалы дела другого его подзащитного - фигуранта второго дела крымских мусульман Эмир-Усеина Куку. Юрист успешно обжаловал отказ в верховном суде аннексированного Крыма - ФСБ обязали предоставить Ладину возможность сфотографировать материалы. Однако, насколько позволяет заключить публикация "Медиазоны", пока требование суда спецслужба не выполнила.

39-летний Панов - житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии "Укроп". 41-летний Захтей - ранее дважды судимый уроженец Львовской области; последнее время перед похищением жил в Саках на западе аннексированного Крыма. Наряду с украинским имеет российское гражданство. Подрабатывал частным извозом.

Обоих фигурантов ФСБ похитила в ночь на 7 августа 2016 года в разных местностях на севере полуострова. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала Панова и Захтея по сфабрикованным протоколам о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. В последующие дни Панов и Захтей были арестованы уже по уголовному делу и помещены в симферопольский СИЗО-1. Обоим политзекам инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

В первые несколько дней после похищения ФСБ подвергла Панова и Захтея жестоким пыткам, в результате которых оба дали признательные показания. Однако после отправки в СИЗО и тот и другой политзек от этих показаний отказались.

7 октября Панова и Захтея перевели в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. В конце прошлого года Панова в СИЗО посещали оперативники ФСБ. Они требовали, чтобы политзек отказался от адвокатов Дмитрия и Ольги Динзе, и угрожали, что в противном случае он получит 20-летний срок, несмотря на то что такой суровой санкции инкриминированное Панову обвинение не предусматривает. 1 ноября следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Константин Селиванов отказал адвокатам Динзе в допуске на следственные и процессуальные действия с их подзащитным.

Адвокат Илья Новиков, который вместе с Ладиным защищает Захтея, сообщал, что его клиента убеждали дать показания против Панова, обещая за это лишь пятилетний срок. "Цена этим обещаниям понятна, - заметил юрист. - Захтей это хорошо понял и заверил, что не будет себя оговаривать и будет держаться принципиально".

14 февраля 2017-го Панова и Захтея вернули в симферопольский СИЗО. Дмитрий Динзе расценил перевод в Симферополь как средство затруднить политзекам доступ к защите.

Последний раз аресты обвиняемых были продлены до 7 июня.

7 марта Захтей подал в управление по вопросам миграции крымского главка МВД заявление об отказе от российского гражданства. "В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны", - говорилось в документе.

Пункт "б" статьи 20 российского закона о гражданстве не допускает выхода из гражданства лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовному делу. Однако адвокат Ладин отмечал, что "возникают очень большие вопросы в законности приобретения этого гражданства всеми лицами, которые в тот момент (после аннексии полуострова. - Ред.) находились на территории Крыма".

В декабре 2016 года сначала Панов, а затем Захтей подали на имя председателя СКР Александра Бастрыкина заявления с требованием возбудить против силовиков из ФСБ дела по факту пыток. На прошлой неделе стало известно об отказах СКР как Панову, так и Захтею.