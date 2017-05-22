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СКР отказал в возбуждении дела о пытках, которым ФСБ подвергла фигуранта первого дела "украинских диверсантов" Евгения Панова. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на Ольгу Динзе, адвоката политзека.

Отказное постановление было вынесено еще 10 февраля, однако Динзе уведомили о принятом решении только на прошлой неделе. После этого адвокат ознакомилась с материалами доследственной проверки.

"Мы считаем, что данная проверка была проведена неполно, - заметила юрист. - Не проведена судебно-медицинская экспертиза с освидетельствованием лица. Кроме того, следователь, судя по материалам проверки, с моим подзащитным даже не общался".

Динзе заявила, что обжалует отказное постановление и будет добиваться, чтобы прокуратура обязала СКР провести судмедэкспертизу. У Панова, пояснила адвокат, до сих пор сохраняются телесные повреждения, в том числе следы ожогов. "В случае проведения судмедэкспретизы с освидетельствованием лица возможно было бы установить давность и характер данных телесных повреждений и, соответственно, уже устанавливать лиц, которые могли быть причастны к пыткам", - заметила юрист.

О заявлении Панова, направленном на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, стало известно 8 декабря 2016 года. Политзек сообщил, что с 7 по 11 августа, сразу после похищения ФСБ в аннексированном Крыму, подвергался жестоким пыткам. Он упоминал избиения металлической трубой, удары током, подвешивание на наручниках, стягивание полового члена, вывод на "расстрел". Двух виновных в пытках, отмечал Панов, он готов опознать.

Несколькими днями позже заявление о пытках подал и второй фигурант дела - Андрей Захтей. По этому заявлению СКР также вынес решение в феврале. Как сообщал адвокат политзека Ильнур Шарапов, заявление Захтея следственное ведомство направило в ФСБ.

39-летний Панов - житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии "Укроп". 41-летний Захтей - ранее дважды судимый уроженец Львовской области; последнее время перед похищением жил в Саках на западе аннексированного Крыма. Наряду с украинским имеет российское гражданство. Подрабатывал частным извозом.

Обоих фигурантов ФСБ похитила в ночь на 7 августа 2016 года в разных местностях на севере полуострова. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала Панова и Захтея по сфабрикованным протоколам о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

Между тем 10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. В последующие дни Панов и Захтей были арестованы уже по уголовному делу и помещены в симферопольский СИЗО-1. Обоим политзекам инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

Под пытками оба политзека дали признательные показания, однако после отправки в СИЗО отказались от них.

7 октября Панова и Захтея перевели в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. В конце прошлого года Панова в СИЗО посещали оперативники ФСБ. Они требовали, чтобы политзек отказался от адвокатов Дмитрия и Ольги Динзе, и угрожали, что в противном случае он получит 20-летний срок, несмотря на то что такой суровой санкции инкриминированное Панову обвинение не предусматривает. 1 ноября следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Константин Селиванов отказал адвокатам Динзе в допуске на следственные и процессуальные действия с их подзащитным.

Между тем адвокат Захтея Илья Новиков сообщал, что его клиента убеждали дать показания против Панова, обещая за это лишь пятилетний срок. "Цена этим обещаниям понятна, - заметил юрист. - Захтей это хорошо понял и заверил, что не будет себя оговаривать и будет держаться принципиально".

14 февраля 2017-го Панова и Захтея вернули в симферопольский СИЗО. Дмитрий Динзе расценил перевод в Симферополь как средство затруднить политзекам доступ к защите.

Последний раз аресты обвиняемых были продлены до 7 июня.

7 марта Захтей подал в управление по вопросам миграции крымского главка МВД заявление об отказе от российского гражданства. "В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны", - говорилось в документе.

Пункт "б" статьи 20 российского закона о гражданстве не допускает выхода из гражданства лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовному делу. Однако один из адвокатов политзека, Алексей Ладин, заметил, что "возникают очень большие вопросы в законности приобретения этого гражданства всеми лицами, которые в тот момент (после аннексии полуострова. - Ред.) находились на территории Крыма".