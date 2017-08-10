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новость В крымском селе Новокленовке задержаны четверо мусульман

10.08.2017
Мусульмане, задержанные в Новокленовке. Фото с ФБ-страницы Ismail Rashidovich IR
Мусульмане, задержанные в Новокленовке. Фото с ФБ-страницы Ismail Rashidovich IR
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В селе Новокленовке Белогорского района аннексированного Крыма задержаны четверо мусульман. Первым об облаве незадолго до 7:30 утра сообщил на своей ФБ-странице активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.

Как передает QHA со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, задержанные - отец и трое его сыновей, приезжие из Узбекистана или Таджикистана. Все четверо являются соблюдающими мусульманами. "Я предполагаю, что, возможно, стоит вопрос о депортации, - рассказал адвокат. - Предполагаю, что там они преследовались из-за экстремизма или членства в "Хизб ут-Тахрир", были объявлены в розыск и теперь их нашли в Крыму".

Пока местонахождение задержанных не выяснено, добавил Курбединов.

По информации блогера Ismail Rashidovich IR, в жилище мусульман в 6 часов утра ворвались оперативники ФСБ или ЦПЭ в сопровождении омоновцев в масках и с автоматами. "Вели себя грубо, запугивали женщин", - уточняла блогер Лиля Османова. Пользоваться мобильникам членам семьи запретили.

Первоначально, добавила Османова, силовики хотели задержать и одну из женщин - членов семьи, однако затем передумали.

Движение "Крымская солидарность" передает, что визитеры прибыли на трех автобусах и полностью оцепили улицу, на которой живут приезжие, а соседей не выпускали из дома. Был произведен обыск - на фотографии, которую опубликовал блогер Musafir Zaman, видно все в доме перевернуто вверх дном.

Как рассказали соседи задержанных, приезжие поселились в Крыму около пяти лет назад. Мужчины работают строителями; кроме того, семья ведет подсобное хозяйство.

Блогер Alimdar Crimean Solidarity уточнил, что в семье задержанных остались четверо детей.

По сведениям "Крымской солидарности", главу семьи зовут Ибрагим Мирпочаев.

Накануне силовики устроили обыск в пгт Кировское у имама Умера Эмирамзаева. Визитеры прибыли на нескольких машинах и полностью оцепили дом клирика, а также перекрыли дорогу. К дому Эмирамзаева подошли около 150 его земляков. Силовики угрожали им штрафами и административными арестами.

По какому делу проводился обыск, неизвестно. Визитеры заявили, что их интересует некая "террористическую запрещенную литературу". У имама изъяли компьютер, ноутбук, мобильник и исламские издания.

Во время обыска у Эмирамзаева, ранее перенесшего инсульт и операцию в связи опухолью мозга, начались проблемы с давлением. Он дважды терял сознание. Скорая доставила имама в больницу в Старом Крыму.

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10.08.2017
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