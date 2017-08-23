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Генеральная прокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского по статье о финансировании терроризма за организацию сбора средств для боевиков ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ГПУ в отношении Владимира Жириновского составила сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 - частью 3 статьи 258-5 (организация финансирования терроризма) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура Украины обвиняет Жириновского в создании организованной группы, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной думы и члены ЛДПР, для сбора денежных средств с целью "материального обеспечения террористических организаций ЛНР и ДНР. Как отмечается в сообщении, эта группа, "действуя в том числе по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (Гиви)", поставила в 2014-2017 годах "шесть транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями"

Некоторые из них использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта, отмечается в сообщении.

Генпрокуратура продолжает досудебное расследование по данному делу "с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления, виновных в его совершении и привлечения их к уголовной ответственности".

В марте 2014 года, спустя несколько дней после аннексии Крыма, Жириновский предложил Польше присоединить к себе ряд западных областей Украины, для чего провести референдумы по образцу крымского в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях. Аналогичные предложения Жириновский направил Венгрии и Румынии. В них речь идет о Закарпатской и Черновицкой областях. В Польше предложения лидера ЛДПР назвали "возмутительными".

В сентябре 2014 года Жириновский был включен в санкционный список Евросоюза. Эти санкции были введены в связи с российской агрессией на Украине.

8 февраля Толстых был убит в своем кабинете в Донецке выстрелом из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В "прокуратуре ДНР" заявили, что теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой. В Киеве отрицали причастность к убийству Гиви.