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Боевики ДНР не пропустили в Новоазовск наблюдателей ОБСЕ во главе с первым заместителем руководителя специальной мониторинговой миссии Александром Хугом. Об этом сообщается в твиттере СММ.

"После более чем трех часов ожидания СММ уезжает из Новоазовска, но вернется. СММ продолжает мониторить и добиваться полного доступа по всей Украине согласно мандату", - отмечается в сообщении.

"СММ сообщит в отчете в понедельник о том, что были нарушены минские соглашения, - заявил Хуг. - Мы простояли около трех часов на въезде в Новоазовск, так называемые силы ДНР нас так и не пустили, мы не смогли проехать".

По словам Хуга, боевики заявили ему о том, что не могут его пустить в Новоазовск, так как выполняют приказ. "Здесь не проходит линия разграничения, а значит, не может быть проблем с безопасностью, - подчеркнул первый замглавы СММ ОБСЕ. - Но если ДНР или Украина не пускают нас куда-то, то они хотят что-то от нас скрыть". При этом другой транспорт боевики беспрепятственно пропускали через КПП. Наблюдатели отметили интенсивное перемещение "машин военного образца" в сторону границы с Россией и от нее. Новоазовск расположен в 14 км от границы.

СММ ОБСЕ была направлена в Донбасс и Приазовье в марте 2014 года после обращения украинских властей. С наблюдателями неоднократно случались различные инциденты. Так, в августе 2015-го неизвестные сожгли четыре бронемашины миссии в Донецке. В декабре того же года под захваченным боевиками селом Коминтерновом близ Мариуполя машину наблюдателей обстреляли из стрелкового оружия. В июле прошлого года боевики ДНР, угрожая оружием, выгнали представителей миссии из района села Лукового к югу от Донецка.

23 апреля на неподконтрольной Украине части Луганской области у села Пришиб Славяносербского района подорвалась на мине машина СММ ОБСЕ. В результате погиб один из членов миссии, парамедик из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

6 мая сотрудница ОБСЕ подверглась сексуальным домогательствам со стороны боевика ДНР. Как сообщалось в отчете СММ, мужчина, вооруженный автоматом АК-47, угрожал не пропустить направлявшийся в восточном направлении из Петровского в Раздольное патруль наблюдателей, если его желание в отношении сотрудницы миссии не будет выполнено. В итоге патруль покинул район, проинформировав о случившемся совместный центр координации и контроля за прекращением огня.

20 июня У станции Ясиноватая неизвестные "в форме военного типа" пытались под угрозой оружия заставить наблюдателей ОБСЕ выйти из автомобилей, а затем обстреляли машины из автомата. Пули в автомобиль не попали. В ДНР заявили, что нападавшие задержаны и "не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР". Инцидент боевики назвали "спланированной провокацией с целью дискредитации руководства республики".