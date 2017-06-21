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Силовики ДНР задержали нападавших на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на "оперативное командование". Утверждается, что задержанные "не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР".

"Это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Накануне около 11:00 в районе железнодорожной станции Ясиноватая произошло нападение на патруль СММ ОБСЕ, сообщается на сайте миссии. Двое неизвестных "в форме военного типа" с закрытыми лицами выпустили в воздух очередь из автомата и "начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей".

Когда патрули покидали это место, один из нападавших подбежал к бронеавтомобилю СММ и направил автомат на наблюдателей ОБСЕ. "В ответ на эту угрозу оба сотрудника миссии подняли вверх руки. Когда вооруженный человек подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сиденье, водитель нажал на педаль газа. В тот момент, когда автомобиль СММ уезжал, вооруженный мужчина ударил прикладом боковое заднее стекло с правой стороны, тем самым немного повредив его. Затем наблюдатели увидели, что он выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела. По их оценке, огонь был направлен на автомобиль патруля. Пули в автомобиль не попали", - говорится в сообщении.

СММ ОБСЕ была направлена в Донбасс и Приазовье в марте 2014 года после обращения украинских властей. С наблюдателями неоднократно случались различные инциденты. Так, в августе 2015-го неизвестные сожгли четыре бронемашины миссии в Донецке. В декабре того же года под захваченным боевиками селом Коминтерновом близ Мариуполя машину наблюдателей обстреляли из стрелкового оружия. В июле прошлого года боевики ДНР, угрожая оружием, выгнали представителей миссии из района села Лукового к югу от Донецка.

23 апреля на неподконтрольной Украине части Луганской области у села Пришиб Славяносербского района подорвалась на мине машина СММ ОБСЕ. В результате погиб один из членов миссии, парамедик из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

6 мая сотрудница ОБСЕ подверглась сексуальным домогательствам со стороны боевика ДНР. Как сообщалось в отчете СММ, мужчина, вооруженный автоматом АК-47, угрожал не пропустить направлявшийся в восточном направлении из Петровского в Раздольное патруль наблюдателей, если его желание в отношении сотрудницы миссии не будет выполнено. В итоге патруль покинул район, проинформировав о случившемся совместный центр координации и контроля за прекращением огня.