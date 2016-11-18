О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.256755.html
Также: Украина, Россия, Война, Европа, США, Право, Политика, Мир, Общество | Персоны: Дэниел Бэер

новость США: Россия препятствует мониторингу ОБСЕ на украинской границе

18.11.2016
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
Реклама

Россия всячески препятствует работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на украино-российской границе. Об этом говорится в письме представителя США в ОБСЕ Дэниела Бэера председателю СММ Флавьену Шаллеру. Документ опубликован на сайте представительства.

Обязанность обеспечить наблюдателям СММ доступ на погранпункты на всем протяжении украино-российской границе, так же как и их безопасность во время поездок, зафиксирована минскими соглашениями, отмечает Бэер. Между тем Россия представляет допуск мониторинговой миссии на эти объекты как "жест доброй воли".

С украинской стороны СММ допускают лишь на 2 из 11 погранпунктов, контролируемых боевиками. Обеспечить же мониторинг ОБСЕ на российских погранпунктах "Гуково" и "Донецк" Кремль отказывается.

В этих условиях миссия ОБСЕ оказывается фактически неэффективной, констатирует Бэер. Наблюдатели подчеркивает он, проводят на границе меньше 1 процента времени, причем только в светлое время суток. Они посещают погранпункты не каждый день. При этом, поскольку дорога до границы занимает у СММ три с лишним часа, у российских войск и боевиков остается достаточно времени, чтобы скрыть незаконные перемещения через погранпункты.

Однако даже несмотря на все препятствия, говорится в письме далее, СММ сумела зафиксировать, что только через два погранпункта, на которые наблюдатели имеют доступ, на Украину прибыли более 30 тысяч лиц в одежде, напоминающей военную униформу. "Представьте же, коллеги, сколько еще нам отследить не удалось", - подчеркивает Бэер.

Представитель США также упомянул, что СММ зафиксировала как минимум 27 случаев отправки через погранпункты похоронных фургонов с надписями "груз 200" или просто "200", последний из них - 27 октября. Кроме того, только за последние три месяца границу пересекли 48 машин скорой помощи и четыре похоронных фургона без пометок.

31 августа экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщила, что с начала агрессии Кремля против Украины российские военные получили больше 10 тысяч боевых медалей. Непосредственных указаний на то, что награждения производились именно за участие в войне с Украиной, эксперты не обнаружили, однако число награждений в 2014 и 2015 годах, заметили они, значительно возросло по сравнению с предыдущими годами.

Сделав допущение, что к наградам были представлены не все российские военные, участвовавшие в боях, авторы исследования пришли к выводу, что к войне на востоке Украины Кремль привлек гораздо больше 10 тысяч солдат и офицеров. Вероятнее всего, заметили эксперты, общее количество российских военных, действовавших на Украине, измеряется десятками тысяч.

Дэниел Бэер, представитель США в ОБСЕ

Заявления российской стороны о том, что наблюдательная миссия - "жест доброй воли", а не обязательство в рамках минских соглашений, совершенно не соответствуют действительности, так же как и миф о том, что миссия ОБСЕ на границе хоть сколько-либо эффективна. Это не так... Россия отказалась предоставить наблюдательной миссии возможность действовать в рамках своего мандата по российскую сторону границы.

...Мы все знаем, что, когда Россия описывает этих людей (в военной форме, пересекающих границу. - Ред.) как гражданских лиц, она очевидно пытается скрыть правду: они едут на Украину, чтобы воевать.

...Кремль покрывает себя позором, не только отправляя сыновей России на смерть в бессмысленной войне, но и отказываясь почтить их память, отрицая их жертву.

...Мы вместе с Европейским союзом осуждаем отправку Россией белых грузовиков ("гуманитарного". - Ред.) конвоя через границу. Каждый такой конвой нарушает суверенитет Украины. Наблюдательная миссия насчитала 55 этих конвоев. О содержимом грузовиков ничего не известно ни Украине, ни мировому сообществу.

Из обращения к главе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Флавьену Шаллеру, 17.11.2016

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.11.2016

новость Новости по теме
15.09.2016 ООН: С начала войны на востоке Украины погибли 9640 человек →
11.09.2016 Российский военный разведчик Сидоров сдался Украине в Донбассе →
31.08.2016 За время войны на Украине российским военным дали более 10 тысяч медалей →
11.07.2016 Генштаб Украины сообщил о задержании российских военных в Донбассе →
22.06.2016 Офицер российской делегации в центре контроля прекращения огня уличен в помощи ДНР →
25.05.2016 Обмен Савченко на спецназовцев ГРУ состоялся →
Фото и Видео
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Империя на плите
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость СБУ: "Киборга" из ФСБ хотели убить
Василий Грицак и Илья Богданов. Кадр "Радіо Свобода"
статья Говорухин против Путина
Илья Мильштейн
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Черногория: имена организаторов
Владимир Путин и Мило Джуканович, 2006 год. Фото: kremlin.ru
статья Дорога к Трампу
Владимир Абаринов
в блоге Почему Шевченко русский
383
новость Жалоба "Ведомостей" отклонена
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
в блоге Патриоту плюют в душу
383
новость США: закон о российском хулиганстве
Бен Кардин. Фото: senate.gov
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дадину грозит новое дело
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Песков: Незаконный указ законен
Ельцин передает Путину "президентский" экземпляр Конституции. Фото: kremlin.ru
новость Обама: Подход к Москве надо сохранить
Дональд Трамп и Барак Обама. Кадр АВС
новость РПЦ об искусстве не для России
Работа Яна Фабра в Эрмитаже. Фото: hermitagemuseum.org
новость Санкции нужно сохранить
Флаги ЕС и США. Фото: euintheus.org
новость Учения ФСО в Кремле
Кремль в тумане. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Флаги Украины и Евросоюза
новость Говорухин выступил за цензуру
Станислав Говорухин. Фото: er.ru