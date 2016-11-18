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Россия всячески препятствует работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на украино-российской границе. Об этом говорится в письме представителя США в ОБСЕ Дэниела Бэера председателю СММ Флавьену Шаллеру. Документ опубликован на сайте представительства.

Обязанность обеспечить наблюдателям СММ доступ на погранпункты на всем протяжении украино-российской границе, так же как и их безопасность во время поездок, зафиксирована минскими соглашениями, отмечает Бэер. Между тем Россия представляет допуск мониторинговой миссии на эти объекты как "жест доброй воли".

С украинской стороны СММ допускают лишь на 2 из 11 погранпунктов, контролируемых боевиками. Обеспечить же мониторинг ОБСЕ на российских погранпунктах "Гуково" и "Донецк" Кремль отказывается.

В этих условиях миссия ОБСЕ оказывается фактически неэффективной, констатирует Бэер. Наблюдатели подчеркивает он, проводят на границе меньше 1 процента времени, причем только в светлое время суток. Они посещают погранпункты не каждый день. При этом, поскольку дорога до границы занимает у СММ три с лишним часа, у российских войск и боевиков остается достаточно времени, чтобы скрыть незаконные перемещения через погранпункты.

Однако даже несмотря на все препятствия, говорится в письме далее, СММ сумела зафиксировать, что только через два погранпункта, на которые наблюдатели имеют доступ, на Украину прибыли более 30 тысяч лиц в одежде, напоминающей военную униформу. "Представьте же, коллеги, сколько еще нам отследить не удалось", - подчеркивает Бэер.

Представитель США также упомянул, что СММ зафиксировала как минимум 27 случаев отправки через погранпункты похоронных фургонов с надписями "груз 200" или просто "200", последний из них - 27 октября. Кроме того, только за последние три месяца границу пересекли 48 машин скорой помощи и четыре похоронных фургона без пометок.

31 августа экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщила, что с начала агрессии Кремля против Украины российские военные получили больше 10 тысяч боевых медалей. Непосредственных указаний на то, что награждения производились именно за участие в войне с Украиной, эксперты не обнаружили, однако число награждений в 2014 и 2015 годах, заметили они, значительно возросло по сравнению с предыдущими годами.

Сделав допущение, что к наградам были представлены не все российские военные, участвовавшие в боях, авторы исследования пришли к выводу, что к войне на востоке Украины Кремль привлек гораздо больше 10 тысяч солдат и офицеров. Вероятнее всего, заметили эксперты, общее количество российских военных, действовавших на Украине, измеряется десятками тысяч.