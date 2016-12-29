О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257767.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257767.html
Также: Украина, Россия, Война, Право, СМИ, История, Европа, Политика, Общество, Мир

новость Во Львове открыто дело о возбуждении национальной вражды газетой "Русский вестник"

29.12.2016
Бывшее здание Русского культурного центра во Львове. Фото: wikipedia.org
Бывшее здание Русского культурного центра во Львове. Фото: wikipedia.org
Реклама

Управление СБУ во Львовской области открыло дело о возбуждении национальной вражды в публикациях газеты "Русский вестник", которая издавалась Русским культурным центром во Львове. Об этом в среду сообщила ZIK.

Дело открыто по части 1 статьи 161 УК Украины (нарушение национального равноправия граждан), предусматривающей до пяти лет ограничения свободы. Расследование передано в полицию. Подозреваемых в деле пока нет.

С заявлением в СБУ обратилось 9 ноября руководство Львовского облсовета. Тогда вице-спикер Владимир Гирняк рассказал, что номера "Русского вестника" были найдены сотрудниками коммунальных служб в помещении выселенного Русского культурного центра, где и была зарегистрирована редакция.

По словам Гирняка, публикации этой газеты имеют открыто антиукраинскую направленность. "Есть статьи, которые восхваляют Сталина, Гавриила Костельника и говорят о том, что его убили украинские националисты", - заметил вице-спикер.

"Мне удивительно, - заключил Гирняк, - что 10 лет после Оранжевой революции никто не знал, что творится у нас возле стен Львовского облсовета".

Гавриил Костельник - священник Украинской грекокатолической церкви, который после захвата Галичины Советами пошел на сотрудничество с оккупантами и принимал деятельное участие в проведении Львовского собора 1946 года, объявившего об упразднении Брестской унии 1596-го и присоединении УГКЦ к РПЦ. В 1948 году был убит во Львове. Организаторы и исполнители преступления не установлены; между тем советская пропаганда обвиняла в убийстве подполье Организации украинских националистов.

Русский культурный центр действовал во Львове с октября 1990 года в помещении по адресу ул. Короленко, 1а. В 1999-м тогдашний мэр города Богдан Куйбида установил для РКЦ символическую арендную плату - 5 гривен в месяц.

25 октября нынешнего года, передавал Zaxid.net, Львовский облсовет постановил выселить РКЦ. Помещение решено вернуть в собственность коммунального предприятия "Недвижимость и имущество", отремонтировать, а затем сдать в аренду организациям, которые оказывают содействие АТО.

"Русский вестник", как заявляется на сайте РКЦ, "издается на спонсорские средства и распространяется по всем организациям российских соотечественников Западного региона Украины, а также в представительство Россотрудничества на Украине".

Оставить комментарий Обсудить
29.12.2016
в блоге Блоги
12461
Дарья Костромина 23.12.2016
в блоге Как судят за украинские книги

новость Новости по теме
08.12.2016 Верховная рада ограничила ввоз антиукраинской литературы из России →
04.11.2016 СБУ запретила въезд на территорию Украины 140 российским деятелям культуры →
02.11.2016 В суде директор Библиотеки украинской литературы отказалась признать вину →
21.09.2016 Украинский культурный центр в Москве заблокирован сотрудниками-россиянами →
21.09.2016 Фонд Библиотеки украинской литературы в Москве передадут Центру славянских культур →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трамп ответил на призывы к санкциям
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Минобороны о рисунках Charlie Hebdo
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
статья Небо. Самолет. Божена
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Черный ящик Ту-154 разрушен
Поисковые работы на месте падения Ту-154. Фото: МЧС
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Церковь и тюрьма
383
новость Кадыров: "Новая газета" лжет
Рамзан Кадыров, Апти Алаудинов и Руслан Алханов. Фото: kadyrov_95
новость "Шпион" оказался женщиной
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
новость Атака на ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ в Вене. Фото: osce.org
статья Путь погибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость В Кусково задержали журналиста
Василий Полонский. Фото: news.pn
новость Клых: все приговоры в силе
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость За Кобзона светит зона
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
новость Чиновники признали "допинг-сговор"
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
новость РПЦ против уничтожения Библии
Библия. Фото: Грани.Ру
новость 2 тысячи рублей для джихадистов
УФСБ по Тверской области. Фото: wikimapia.org
новость ЦПЭ и уголовка за пикеты
Игорь Клочков у Генпрокуратуры, 09.11.2016. Кадр Граней.Ру
новость Ордера для россиян
Логотип Интерпола
в блоге Дело Панфилова: картинки из суда
7
новость Донбасс: боевиков ждет блокада
Пресс-конференция, посвященная блокаде ДНР и ЛНР. Фото: liga.net