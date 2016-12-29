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Управление СБУ во Львовской области открыло дело о возбуждении национальной вражды в публикациях газеты "Русский вестник", которая издавалась Русским культурным центром во Львове. Об этом в среду сообщила ZIK.

Дело открыто по части 1 статьи 161 УК Украины (нарушение национального равноправия граждан), предусматривающей до пяти лет ограничения свободы. Расследование передано в полицию. Подозреваемых в деле пока нет.

С заявлением в СБУ обратилось 9 ноября руководство Львовского облсовета. Тогда вице-спикер Владимир Гирняк рассказал, что номера "Русского вестника" были найдены сотрудниками коммунальных служб в помещении выселенного Русского культурного центра, где и была зарегистрирована редакция.

По словам Гирняка, публикации этой газеты имеют открыто антиукраинскую направленность. "Есть статьи, которые восхваляют Сталина, Гавриила Костельника и говорят о том, что его убили украинские националисты", - заметил вице-спикер.

"Мне удивительно, - заключил Гирняк, - что 10 лет после Оранжевой революции никто не знал, что творится у нас возле стен Львовского облсовета".

Гавриил Костельник - священник Украинской грекокатолической церкви, который после захвата Галичины Советами пошел на сотрудничество с оккупантами и принимал деятельное участие в проведении Львовского собора 1946 года, объявившего об упразднении Брестской унии 1596-го и присоединении УГКЦ к РПЦ. В 1948 году был убит во Львове. Организаторы и исполнители преступления не установлены; между тем советская пропаганда обвиняла в убийстве подполье Организации украинских националистов.

Русский культурный центр действовал во Львове с октября 1990 года в помещении по адресу ул. Короленко, 1а. В 1999-м тогдашний мэр города Богдан Куйбида установил для РКЦ символическую арендную плату - 5 гривен в месяц.

25 октября нынешнего года, передавал Zaxid.net, Львовский облсовет постановил выселить РКЦ. Помещение решено вернуть в собственность коммунального предприятия "Недвижимость и имущество", отремонтировать, а затем сдать в аренду организациям, которые оказывают содействие АТО.

"Русский вестник", как заявляется на сайте РКЦ, "издается на спонсорские средства и распространяется по всем организациям российских соотечественников Западного региона Украины, а также в представительство Россотрудничества на Украине".