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Прокуратура Автономной Республики Крым открыла против депутата Верховной рады Андрея Артеменко дело о государственной измене за подготовку плана снятия санкций с России, переданного в администрацию США. Выдержку из соответствующего постановления опубликовал на своей ФБ-странице генпрокурор Украины Юрий Луценко. По части 1 статьи 111 УК страны депутату грозит от 12 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой.

Как передает "Украинская правда", Луценко заявил, что с большой вероятностью внесет в Раду представление о лишении Артеменко депутатского иммунитета. "Это арестная статья (111-я. - Ред.)", - пояснил генпрокурор.

В ближайшее время, также сообщил чиновник, Артеменко вызовут на допрос.

О плане снятия санкций с России сообщила 19 февраля The New York Times. Как утверждалось, Артеменко в начале февраля передал этот документ тогдашнему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну; при этом депутат уверял, что его инициатива была одобрена "высокопоставленными помощниками" Владимира Путина.

Первым пунктом плана является проведение на Украине референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Второй пункт - возвращение Донбасса в состав Украины и амнистия боевиков ДНР и ЛНР, не совершавших тяжких преступлений.

Отмечалось, что Флинн не успел ознакомиться с документом, поскольку на прошлой неделе был вынужден уйти в отставку. Как выяснилось, чиновник дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На деле в ходе этих бесед обсуждалось снятие санкций с Москвы.

Сам украинский депутат, комментируя публикацию, заявил, что в действительности документ готовили "несколько десятков депутатов из разных фракций".

После появления статьи The New York Times фракция Радикальной партии Олега Ляшко, от которой Артеменко был избран в Раду, исключила депутата из своего состава и потребовала от него сдать мандат.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что в Кремле о плане снятия санкций ничего не знают.

Артеменко - зампред комитета Рады по вопросам евроинтеграции. Он неоднократно призывал к восстановлению связей со странами бывшего СССР, в том числе с Россией.