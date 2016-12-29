О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257778.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257778.html
Также: Украина, Россия, Война, Право, Криминал, Выборы, Экономика, Европа, Политика, Общество, Происшествия, Мир

новость Украина ввела дополнительные санкции против России

29.12.2016
Заседание СНБО. Фото: president.gov.ua
Заседание СНБО. Фото: president.gov.ua
Реклама

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских граждан и предприятий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Из-за продолжающейся гибридной агрессии Российской Федерации против Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В санкционный список попали депутаты Госдумы, избранные в аннексированном Крыму и лица, причастные к проведению на полуострове выборов. Санкции коснулись "должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержания украинских граждан в России".

СНБО также применила санкции "к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины". Кроме того, введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведения Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные в отношении физических и юридических лиц, продлены на один год", - отмечают в СНБО. Список подпавших под санкции лиц и компаний не приводится.

СНБО также одобрил проект доктрины информационной безопасности Украины. "Этот документ предусматривает внедрение эффективных мероприятий по противодействию российской пропаганде на основе неукоснительного соблюдения ценностей свободы слова, прав журналистов и развития украинских медиа", говорится в сообщении.

10 сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О санкциях". Согласно документу, санкции могут применяться в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также находящихся под их контролем компаний.

12 сентября того же года закон вступил в силу. В тот же день правительство Украины одобрило предложения для СНБО относительно содержания персональных санкций. Попадающим под их действие физическим лицам запрещен въезд на территорию Украины, их активы заблокированы.

Санкционный список неоднократно дополнялся. 17 октября Порошенко подписал указ о продлении санкций еще на один год.

Оставить комментарий Обсудить
29.12.2016

новость Новости по теме
17.10.2016 Санкции Киева против России продлены на год →
16.09.2016 Украина включила в санкционный список причастных к преследованию ее граждан →
31.08.2016 Украина расширила санкционный список и продлила срок его действия →
29.07.2016 На Украине остановили внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний →
06.07.2016 Правительство Украины зеркально продлило эмбарго на поставку российских товаров →
10.06.2016 Нацбанк Украины подсчитал убытки от российского эмбарго →
02.06.2016 Савченко: Санкции против России надо усилить →
27.05.2016 Порошенко ввел санкции против руководителей российских СМИ →
30.03.2016 Порошенко ввел санкции против 84 лиц из "списка Савченко-Сенцова" →
25.03.2016 Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил "список Савченко" →
26.02.2016 Порошенко о Крыме: Страна-вор будет вынуждена вернуть украденное →
13.01.2016 Украина расширит санкции против России →
02.01.2016 Ответные санкции Украины в отношении России вступили в силу →
16.12.2015 Путин приостановил свободную торговлю с Украиной →
03.12.2015 Украина вводит пошлину на импорт российских автомобилей →
01.12.2015 Переговоры о российском эмбарго в отношении Украины завершились безрезультатно →
27.04.2015 Верховная рада рекомендовала ввести персональные санкции против Путина →
26.09.2014 Под украинские санкции попадут 209 компаний и тысяча человек →
12.09.2014 Украинское правительство одобрило предложения по санкциям в отношении России →
08.08.2014 Правительство Украины подготовило проект санкций против России →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Едрос-педофил получил 20 лет
Иван Романов. Фото: ptzgovorit.ru
новость Клименко: Россию отключат от сети
Герман Клименко. Фото с сайта heli-nord.ru
статья Небо. Самолет. Божена
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Путин: В Сирии прекратят огонь
Сергей Лавров, Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Минобороны о рисунках Charlie Hebdo
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость Трамп ответил на призывы к санкциям
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
в блоге Церковь и тюрьма
383
новость Черный ящик Ту-154 разрушен
Поисковые работы на месте падения Ту-154. Фото: МЧС
новость Дмитриеву продлили арест
Юрий Дмитриев. Фото: rk.karelia.ru
новость Подписан "закон садистов"
Избиение заключенного в ИК-10 в Ростове-на-Дону. Кадр видеозаписи
новость Путин упразднил Спецстрой
Эмблема Спецстроя
новость "Шпион" оказался женщиной
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
новость Дагестан: ФСБ против таксиста
Умахан Умаханов. Источник: chernovik.net
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Кадыров: "Новая газета" лжет
Рамзан Кадыров, Апти Алаудинов и Руслан Алханов. Фото: kadyrov_95
статья Путь погибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Атака на ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ в Вене. Фото: osce.org
новость За Кобзона светит зона
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
новость Халилова вывезли из Сочи
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
новость Арест "диверсанта" продлен
Редван Сулейманов. Кадр съемки ФСБ