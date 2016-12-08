Реклама

"Украинское" управление СКР расследует дело о задержании СБУ у границы с аннексированным Крымом военных моряков - перебежчиков Максима Одинцова и Александра Баранова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Двум бывшим сотрудникам Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба - Роману Ткаченко и Сергею Павленко - заочно предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 - пунктам "а", "ж" части 2 статьи 126 УК (пособничество в похищении двух или более лиц по предварительному сговору). За это преступление кодекс предусматривает от 5 до 12 лет колонии.

Ткаченко возглавлял в харьковском вузе курс слушателей заочного обучения факультета последипломного образования, Павленко был начальником автомобильного склада взвода обеспечения. Согласно фабуле дела, в нынешнем году они "вступили в преступный сговор с представителями силовых структур Украины, направленный на похищение военнослужащих России, ранее имевших украинское гражданство и служивших в вооруженных силах этой страны". Задачей Ткаченко и Павленко, утверждает СКР, было найти бывших слушателей вуза, не успевших получить дипломы, и убедить их прибыть на континентальную Украину.

Силовики, продолжает российское следственное ведомство, вступили в соцсетях в переписку с перебежчиками, предложив передать им подлинники дипломов. Ткаченко, как заявляется, убедил Одинцова и Баранова выехать из аннексированного Крыма, пояснив, что сможет встретиться с ними только на территории, контролируемой законными украинскими властями. "При этом он знал, что другие соучастники готовы совершить их похищение", - подчеркивает СКР.

Как только перебежчики оказались на континентальной Украине, их задержала СБУ.

При этом ранее российское Минобороны утверждало, будто Одинцова и Баранова похитили в аннексированном Крыму.

Прапорщик Одинцов - уроженец города Саки на западе Крыма. Младший сержант Баранов родился в Каневе, Черкасская область. Обоим 33 года. После аннексии Крыма они изменили присяге и перешли на службу в российскую армию.

В 2015 году против Одинцова и Баранова на Украине открыли дело по части 1 статьи 408 (дезертирство; от 2 до 5 лет колонии) и части 1 статьи 111 УК страны (государственная измена; от 12 до 15 лет). По словам директора СБУ Василия Грицака, перебежчикам было об этом известно. Тем не менее они сочли возможным прибыть на континентальную Украину.

Одинцова и Баранова задержали днем 20 ноября у КПП "Чонгар" в Херсонской области. Позже Грицак сообщил детали операции. Дипломы, необходимые для получения офицерских званий в российской армии, перебежчики, по словам директора СБУ, пообещали купить. При этом они намеревались обмануть курьера. "Посредника планировали выманить на оккупированную Россией территорию, забрать документы, а его самого отдать ФСБ", - рассказал Грицак.

Проследив за перемещениями курьера, продолжил директор СБУ, оперативники вышли на след Одинцова и Баранова и задержали их.

Грицак также рассказал, что в сделке должны были участвовать трое перебежчиков, однако третий "почувствовал, наверное, спинным мозгом и не поехал (на встречу. - Ред.)". Имени и звания третьего подозреваемого он не уточнил.

Спецслужба также опубликовала видеозапись допроса Баранова, на котором он признается в государственной измене.

22 ноября Центральный райсуд Николаева арестовал Одинцова и Баранова на два месяца с возможностью освобождения под залог. Однако на другой день тот же суд лишил их этой возможности. Как пояснили в военной прокуратуре, по состоянию на 22-е число перебежчикам было объявлено о подозрении лишь в дезертирстве, тогда как на другой день их уведомили также о подозрении в государственной измене. Это и стало причиной ужесточить им меру пресечения.

Тогда же, 23 ноября, Владимир Путин назвал задержание Одинцова и Баранова "вероломством". Это "сродни отключению света в Крыму зимой", посетовал российский лидер.