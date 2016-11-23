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новость Перебежчиков Одинцова и Баранова лишили права освобождения под залог

23.11.2016
Максим Одинцов. Источник: krymr.com
Максим Одинцов. Источник: krymr.com
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Центральный райсуд Николаева изменил меру пресечения арестованным накануне военным морякам - перебежчикам Максиму Одинцову и Александру Баранову, лишив их возможности освобождения под залог. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на Военную прокуратуру Южного региона Украины.

Как пояснили в ведомстве, по состоянию на 22 ноября перебежчикам было объявлено о подозрении лишь по части 1 статьи 408 УК Украины (дезертирство), санкция которой составляет от двух до пяти лет колонии. В среду же их уведомили о еще одном подозрении - по части 1 статьи 111 (государственная измена), предусматривающей срок от 12 до 15 лет.

Во вторник тот же суд предусмотрел для прапорщика Одинцова возможность выхода под залог 250 тысяч гривен (примерно 622 тысячи рублей). При этом для младшего сержанта Баранова, несмотря на то что он младший по званию, сумма залога была установлена равной 350 тысячам гривен (около 870 тысяч рублей).

Как передавал "Интерфакс-Украина", директор СБУ Василий Грицак заметил, что ему "не очень нравится" решение суда, допустившего возможность освобождения перебежчиков под залог.

О задержании Одинцова и Баранова первым сообщило в понедельник вечером российское Минобороны. Ведомство утверждало, будто перебежчиков похитили в аннексированном Крыму.

Однако СБУ опровергла информацию российских силовиков, пояснив, что Одинцов и Баранов были задержаны на континентальной Украине.

22 ноября Грицак сообщил подробности операции. По словам силовика, спецслужба получила информацию о том, что Одинцов и Баранов намерены провести на континентальной Украине коррупционную сделку, получив за деньги дипломы вузов, которые позволили бы им рассчитывать на офицерские звания в российской армии. Они должны были встретиться с курьером на КПП "Чонгар" в Херсонской области.

При этом, заметил Грицак, подозреваемые собирались обмануть курьера. "Наличность они оставили у российских пограничников, - рассказал директор СБУ. - Посредника планировали выманить на оккупированную Россией территорию, забрать документы, а его самого отдать ФСБ".

Проследив за перемещениями курьера, оперативники вышли на след Одинцова и Баранова и задержали их, продолжил Грицак. При этом, заметил он, перебежчики знали, что еще в 2015 году против обоих было открыто дело о дезертирстве и государственной измене.

Директор СБУ также рассказал, что в сделке должны были участвовать трое перебежчиков, однако третий "почувствовал, наверное, спинным мозгом и не поехал (на встречу. - Ред.)". "Думаю, со временем мы его найдем", - добавил Грицак. Имени и звания третьего подозреваемого он не уточнил.

Тогда же СБУ опубликовала развороты российских паспортов Одинцова и Баранова, полученных после аннексии Крыма. Обоим 33 года. Одинцов - уроженец города Саки на западе Крыма, Баранов родился в Каневе, Черкасская область.

Кроме того, на сайте спецслужбы была помещена видеозапись задержания подозреваемых, а также допроса Баранова, на котором он признается в государственной измене.

В среду Владимир Путин назвал задержание Одинцова и Баранова "вероломством". Это "сродни отключению света в Крыму зимой", посетовал российский лидер.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
23.11.2016

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