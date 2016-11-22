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новость Украина: военные-перебежчики Одинцов и Баранов арестованы на два месяца

22.11.2016
Александр Баранов признается в государственной измене. Кадр видео СБУ
Александр Баранов признается в государственной измене. Кадр видео СБУ
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Центральный райсуд Николаева отправил на два месяца в СИЗО задержанных в воскресенье украинских военных моряков Максима Одинцова и Александра Баранова, которые после аннексии Крыма изменили присяге и перешли на службу в российскую армию. Такую информацию передает "Громадське радіо".

Оба перебежчика арестованы с возможностью освобождения под залог. Для прапорщика Одинцова размер залога составляет 250 тысяч гривен (примерно 622 тысячи рублей), для младшего сержанта Баранова - 350 тысяч гривен (около 870 тысяч рублей).

Между тем директор СБУ Василий Грицак сообщил подробности задержания подозреваемых. По словам силовика, спецслужба получила информацию о том, что Одинцов и Баранов намерены провести на континентальной Украине коррупционную сделку, незаконно получив за деньги некие документы. Они должны были встретиться с курьером на КПП "Чонгар" в Херсонской области.

При этом, заметил Грицак, подозреваемые собирались обмануть курьера. "Наличность они оставили у российских пограничников, - рассказал директор СБУ. - Посредника планировали выманить на оккупированную Россией территорию, забрать документы, а его самого отдать ФСБ".

Проследив за перемещениями курьера, добавил Грицак, оперативники вышли на след Одинцова и Баранова и задержали их. Им сообщили, что еще в 2015 году против обоих было открыто дело о государственной измене. "Окончательную квалификацию установят следователи, - заметил директор спецслужбы, - но им, как и всем другим военным, которые изменили присяге, может грозить до 15 лет заключения".

"Интерфакс-Украина" уточняет, что документами, которые намеревались выманить у курьера перебежчики, были дипломы вузов. Подозреваемые намеревались приобрести их, чтобы получить в российской армии офицерские звания.

Директор СБУ также рассказал, что в сделке должны были участвовать трое перебежчиков, однако третий "почувствовал, наверное, спинным мозгом и не поехал (на встречу. - Ред.)". "Думаю, со временем мы его найдем", - добавил Грицак. Имени и звания третьего подозреваемого он не уточнил.

Дело находится в производстве военной прокуратуры. Накануне сообщалось, что помимо статьи 111 УК Украины (государственная измена) перебежчикам вменяется также статья 408 (дезертирство).

СБУ также опубликовала развороты российских паспортов Одинцова и Баранова, полученных после аннексии Крыма. Обоим 33 года. Одинцов - уроженец города Саки на западе Крыма, Баранов родился в Каневе, Черкасская область.

Кроме того, на сайте спецслужбы помещена видеозапись задержания подозреваемых, а также допроса Баранова, на котором он признается в государственной измене.

О задержании Одинцова и Баранова первым сообщило в понедельник вечером российское Минобороны. При этом ведомство утверждало, будто перебежчиков похитили в аннексированном Крыму. Минобороны обвиняло СБУ в "очередной грубой провокации" и требовало немедленно вернуть задержанных "на территорию Российской Федерации".

Сразу после этого СБУ опровергла сообщение российских силовиков, пояснив, что Одинцов и Баранов были задержаны на континентальной Украине.

Комментарии 21 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
22.11.2016

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