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новость И им доступно вероломство

Путин назвал вероломством задержание российских военных на границе с Крымом
23.11.2016
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
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Президент Владимир Путин назвал "вероломством" задержание украинскими силовиками военнослужащих российской армии у административной границы с Крымом. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Их заманили на метры от границы и забрали, это вероломство, сродни отключению света в Крыму зимой", - заявил президент на заседании Совета по науке и образованию в Кремле.

В понедельник вечером российское Минобороны сообщило о задержании прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта - контрактника Александра Баранова. При этом в ведомстве утверждали, что их похитили в аннексированном Крыму. Минобороны обвиняло СБУ в "очередной грубой провокации" и требовало немедленно вернуть задержанных "на территорию Российской Федерации".

Сразу после этого СБУ опровергла сообщение российских силовиков. В спецслужбе пояснили, что Одинцов и Баранов, которые после оккупации полуострова изменили присяге и перешли на службу в российскую армию, были задержаны на континентальной Украине.

Во вторник директор СБУ Василий Грицак сообщил подробности задержания перебежчиков. По словам силовика, спецслужба получила информацию о том, что Одинцов и Баранов намерены провести на континентальной Украине сделку. Они должны были встретиться с курьером на КПП "Чонгар" в Херсонской области и получить дипломы вузов. Подозреваемые намеревались приобрести документв, чтобы получить в российской армии офицерские звания.

При этом, заметил Грицак, подозреваемые собирались обмануть курьера. "Наличность они оставили у российских пограничников, - рассказал директор СБУ. - Посредника планировали выманить на оккупированную Россией территорию, забрать документы, а его самого отдать ФСБ".

Проследив за перемещениями курьера, добавил Грицак, оперативники вышли на след Одинцова и Баранова и задержали их. Им сообщили, что еще в 2015 году против обоих было открыто дело о государственной измене. "Окончательную квалификацию установят следователи, - заметил директор спецслужбы, - но им, как и всем другим военным, которые изменили присяге, может грозить до 15 лет заключения".

Во вторник Центральный райсуд Николаева отправил Одинцова и Баранова на два месяца в СИЗО. Им вменяется статья 111 УК Украины (государственная измена) и статья 408 (дезертирство).

Комментарии 36 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.11.2016

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