О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.256847.html
Также: Украина, Россия, Правительство, Война, Право, Криминал, Европа, Политика, Общество, Происшествия, Мир

новость На границе с аннексированным Крымом СБУ задержала двух военных-предателей

21.11.2016
КПП "Чонгар". Фото: dpsu.gov.ua
КПП "Чонгар". Фото: dpsu.gov.ua
Реклама

СБУ задержала на границе с аннексированным Крымом двух военных, которые после оккупации полуострова изменили присяге и перешли на службу в российскую армию. Об этом сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, предатели были задержаны у КПП "Чонгар" в Херсонской области, после того как пересекли границу между Крымом и континентальной Украиной.

Возбуждено дело по статьям 111 (государственная измена) и 408 УК Украины (дезертирство).

Несколько ранее в понедельник Интерфакс сообщил со ссылкой на Минобороны России, что оперативники СБУ похитили в аннексированном Крыму двух российских военных. Как утверждалось, в воскресенье около 13 часов мск были "незаконно задержаны" прапорщик Максим Одинцов и младший сержант - контрактник Александр Баранов. Заявлялось, что их вывезли в Николаевскую область.

"По некоторым данным, украинскими спецслужбами предпринимаются попытки сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное преследование за якобы совершенные преступления против Украины, - отмечали в Минобороны России. - Не исключается, что для получения нужных признательных показаний на российских военнослужащих будет оказано психологическое и физическое давление".

Ведомство обвинило СБУ в "очередной грубой провокации" и потребовало немедленно вернуть прапорщика и старшего сержанта "на территорию Российской Федерации".

Сообщение украинской спецслужбы стало ответом на заявление российского Минобороны.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.11.2016

новость Новости по теме
30.06.2016 Балтийский флот возглавил бывший заместитель главнокомандующего ВМС Украины →
19.03.2015 На Украине арестован крымский военный, перешедший на сторону России →
Фото и Видео
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья "Обама - евнух"
новость Путин: Нацелим ракеты на НАТО
Владимир Путин с макетом ракеты-носителя "Молния-М". Фото: kremlin.ru
статья Кадыров, Сечин и Улюкаев
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Начальник сербских колорадов
Александр Синджелич на Восточной Украине. Источник: theins.ru
РЕКЛАМА
Loading...
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Порошенко о России
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Асад бомбит больницу: видео
В приемном покое детской больницы в восточном Алеппо во время налета. Источник: AP
новость Клых: месяц в довесок к 20 годам
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость РКН давит на Opera
Изображение с сайта opera.com
новость Угрозы несогласным расследовать не будут
Данила Александров. Фото Елены-Елизаветы Шадчневой
новость НДФЛ может стать прогрессивным
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
статья Дорога к Трампу
Владимир Абаринов
новость Питер: 12 лет за "Хизб ут-тахрир"
Эмблема "Хизб ут-тахрир" (фрагмент)
новость В Крыму арестованы новые "диверсанты"
Задержание Алексея Стогния. Кадр оперативной съемки ФСБ
статья Говорухин против Путина
Илья Мильштейн
новость Саркози проиграл праймериз
Николя Саркози. Кадр телеобращения
новость "Бастион" в Калиниградской области
Ракетный комплекс "Бастион". Фото: mil.ru
новость WADA отказалось от российских денег
Логотип Всемирного антидопингового агентства
новость Статья УК о нападении на медиков
Минздрав России. Фото: wikimapia.org
в блоге Почему Шевченко русский
383