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СБУ задержала на границе с аннексированным Крымом двух военных, которые после оккупации полуострова изменили присяге и перешли на службу в российскую армию. Об этом сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, предатели были задержаны у КПП "Чонгар" в Херсонской области, после того как пересекли границу между Крымом и континентальной Украиной.

Возбуждено дело по статьям 111 (государственная измена) и 408 УК Украины (дезертирство).

Несколько ранее в понедельник Интерфакс сообщил со ссылкой на Минобороны России, что оперативники СБУ похитили в аннексированном Крыму двух российских военных. Как утверждалось, в воскресенье около 13 часов мск были "незаконно задержаны" прапорщик Максим Одинцов и младший сержант - контрактник Александр Баранов. Заявлялось, что их вывезли в Николаевскую область.

"По некоторым данным, украинскими спецслужбами предпринимаются попытки сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное преследование за якобы совершенные преступления против Украины, - отмечали в Минобороны России. - Не исключается, что для получения нужных признательных показаний на российских военнослужащих будет оказано психологическое и физическое давление".

Ведомство обвинило СБУ в "очередной грубой провокации" и потребовало немедленно вернуть прапорщика и старшего сержанта "на территорию Российской Федерации".

Сообщение украинской спецслужбы стало ответом на заявление российского Минобороны.