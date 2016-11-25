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Также: Украина, Право, Криминал, Россия, Европа, Общество, Происшествия, Политика, Мир | Персоны: Виктор Янукович, Арсен Аваков

новость Помехи на линии

Допрос Януковича украинским судом по делу об убийствах на Евромайдане сорван
25.11.2016
Пресс-конференция Виктора Януковича. Кадр видеотрансляции
Пресс-конференция Виктора Януковича. Кадр видеотрансляции
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Святошинский районный суд Киева перенес на 28 ноября допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об убийствах демонстрантов на Майдане, сообщает "Украинская правда". В суд не смогли доставить обвиняемых, бывших сотрудников "Беркута".

Допрос должен был состояться по видеосвязи из здания Ростовского областного суда. Адвокаты Януковича просили суд обеспечить доставку "беркутовцев" в суд или установить и ними видеосвязь. С соответствующей просьбой обратился и сам экс-президент. "Я просил бы вас, ваша честь, при любой возможности сегодня провести заседание. Мы сделали все, что от нас зависело при помощи ростовского суда, чтобы была качественная связь. Нас предупреждали, что будут провокации", - сказал он.

Однако несколько десятков активистов заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве. По словам пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского, в партии опасаются, что суд отпустит обвиняемых из-под стражи.

Полиция не будет вступать в силовой конфликт с протестующими, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков. "Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и много в чем мы их разделяем, - написал Аваков. - Национальная полиция и Нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд, как только будет техническая возможность, и при этом нам не будут навязывать участие в провокации, которую разыгрывает беглый экс-президент под диктовку страны-агрессора".

После переноса заседания Янукович пообещал, что "в обязательном порядке" даст показания 28 ноября. "Я возмущен тем, что произошло. Сегодня мы узнали о том, что радикалы вновь работают за пределами украинских законов. И власти это одобряют", - сказал экс-президент. По его словам, подобные действия вызваны страхом, что "будут раскрыты преступления Майдана".

В июле генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что дела по 19 "беркутовцам", причастным к расстрелам на Майдане, переданы в суд. Шестеро из них находятся под стражей. Дела еще 13 человек находятся на стадии досудебного следствия, пятеро из них арестованы. По словам Луценко, вскоре эти дела также будут переданы в суд.

Еще 36 человек находятся в розыске и будут осуждены заочно. "Передачу этого обвинения в суде я также предполагаю еще в этом году", - сказал генпрокурор.

В конце октября прошлого года помощник генпрокурора Украины Владислав Куценко заявлял, что применить оружие против майдановцев приказал лично Янукович.

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25.11.2016

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