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Также: Украина, Право, Европа, Общество, Мир, Политика | Персоны: Петр Порошенко

новость Генпрокуратура Украины допросила Порошенко по делу Евромайдана

19.11.2016
Петр Порошенко на Евромайдане, 01.12.2013. Кадр видео с youtube-канала TheMoldun
Петр Порошенко на Евромайдане, 01.12.2013. Кадр видео с youtube-канала TheMoldun
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Следователи Генпрокуратуры Украины допросили президента страны Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о преступлениях против активистов Евромайдана в 2014 году. Об этом сообщает "Громадське ТБ".

Допрос должен был состоятся 29 ноября в помещении Генпрокуратуры, но прошел вечером в пятницу в администрации президента. Допрос около шести часов. Президента допрашивали по нескольким эпизодам дела.

Генпрокуратура также вызвала на допрос в качестве свидетелей по этому делу экс-премьера Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова, председателя парламента Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко и председателья Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

По информации Минздрава Украины, 18-20 февраля 2014 года в центре Киева в столкновениях пострадали 1528 человек, 103 человека погибли.

В конце октября помощник генпрокурора Украины Владислав Куценко заявлял, что применить оружие против майдановцев приказал лично Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента Украины.

4 ноября начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что в розыск объявлено более 70 подозреваемых, "начиная с бывшего президента и заканчивая беркутовцами, простыми сотрудниками правоохранительных органов или титушками". По словам Горбатюка, процедура заочного осуждения может быть применена лишь в случае, когда следственным органам известно местонахождение подозреваемого, а страна, где тот скрывается, отказала в экстрадиции.

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19.11.2016

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