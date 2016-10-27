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Судья подконтрольного России Судакского горсуда Крыма Евгений Рыков оштрафовал на 20 тысяч рублей местных жителей Аблякима Аблякимова и Энвера Чавуша, задержанных на акции памяти 18 мая, в годовщину депортации крымских татар. Об этом сообщила на своей ФБ-странице политолог Элеонора Дюльбер.

Привлекаемые были объявлены виновными по части 2 статьи 20.2 российского КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления).

Как уточняют "15 минут", адвокат "Агоры" Александр Попков, представлявший интересы Аблякимова, настаивал на фото- и видеофиксации слушаний, а также на возврате материалов дела в полицию, однако Рыков оба ходатайства отклонил.

На слушаниях по делу Чавуша был допрошен инспектор ДПС. На вопрос адвоката, привело ли наличие крымскотатарского флага на машине привлекаемого к каким-либо негативным последствиям для окружающих, силовик ответил: "К сожалению, нет".

Далее в четверг этот же судья рассмотрит протоколы в отношении еще двух участников акции - Сейтмамута Сейтумерова и Алима Муслядинова.

18 мая Аблякимов, Чавуш, Сейтумеров и Муслядинов проехали по городу, после чего остановились у памятника жертвам депортации, чтобы принять участие в согласованной траурной акции. Однако там они были незаконно задержаны российской полицией и доставлены на опрос в отдел. Им вменили несогласованный автопробег.

Однако 7 июня судья Судакского горсуда Ольга Хараман прекратила дела в отношении привлекаемых, не усмотрев в их действиях состава вмененного "правонарушения".

После этого и.о. начальника Судакского горотдела полиции Дмитрий Креков подал апелляцию на решения Хараман в верховный суд аннексированного региона. При законной украинской власти Креков также возглавлял городскую милицию, а затем изменил присяге и перешел на службу в российские силовые структуры.

29 августа судья Сергей Яковлев, рассмотрев апелляции, отменил решения о прекращении административных дел Аблякимова и Чавуша и направил материалы этих дел на новое рассмотрение в Судакский горсуд. 1 сентября были отменены решения о прекращении дел Сейтумерова и Муслядинова.