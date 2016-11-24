В аннексированном Севастополе по делу о шпионаже в пользу Украины задержан бывший военнослужащий Черноморского флота, отставной капитан второго ранга Леонид Пархоменко. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Спецслужба задержала моряка во вторник. Как утверждается, он, "выполняя задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота".

Дело против Пархоменко возбуждено по статье 275 российского УК (государственная измена), предусматривающей от 10 до 20 лет колонии.

Каких бы то ни было дополнительных деталей не сообщается.

Между тем представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заметил "Украинской правде" относительно задержания Пархоменко: "На самом деле это очередной фэйк". Информация Москвы, пояснил собеседник издания, "является продолжением российского сериала ФСБ".

"Как мы и говорили ранее, - продолжил Лысенко, - российская спецслужба, чтобы облегчить себе работу, продолжает использовать базу данных с личными делами бывших военнослужащих, которые проходили службу в рядах Вооруженных сил Украины или Черноморского флота РФ". В действительности же, заключил представитель Минобороны, эти люди давно ведут жизнь гражданских и никакого отношения к армии не имеют.

Поскольку Пархоменко вменена статья 275, а не 276 (шпионаж), можно заключить, что он гражданин России. Из упоминания Черноморского флота следует, что он служил именно в российских ВМС, а не в украинских, если только не перешел на российскую службу после аннексии Крыма, а затем не подал в отставку. Лысенко, однако, о службе Пархоменко в украинской армии не упоминал.